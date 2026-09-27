Начало отопительного сезона 2026 в Полтавской области будет зависеть от погоды: оборудование для подачи тепла в дома полтавчан полностью готово, однако точную дату старта еще не определили.

Отопительный сезон в Полтавской области уже приближается: оборудование для подачи тепла в дома полтавчан готово на 100%, однако точную дату старта коммунальщики пока не называли — все решит погода.

«Степень подготовки всего оборудования, которое используется для подачи теплоносителя населению, — 100%», — отметил гендиректор «Полтаватеплоэнерго» Игорь Процай, рассказывая о начале отопительного сезона 2026 в Полтавской области. Часть ремонтов теплосетей, по его словам, пришлось задержать из-за проблем с поставкой материалов: предприятия-производители пострадали от российских атак, поэтому пришлось искать других поставщиков.

Отопление в многоквартирных домах запускают не после первого похолодания — для старта сезона среднесуточная температура воздуха должна в течение трех суток подряд составлять +8°C или ниже. Если холод держится лишь несколько дней, а затем снова теплеет, отопительный сезон могут не начинать.

По словам руководителя предприятия, в сентябре на старт сезона рассчитывать не стоит из-за теплой погоды. «Я думаю, что в октябре будем уже смотреть и решать». Окончательную дату начала отопительного сезона утвердит городская власть — кроме погоды, будут учитывать наличие газа, ситуацию в энергосистеме и риски новых российских обстрелов.

В прошлом году отопительный сезон в Полтаве начинали постепенно: с 17 октября тепло начали подавать в городские учреждения здравоохранения, а для жилых домов, школ и детских садов отопительный сезон в Полтавской громаде стартовал 28 октября.

Единой даты, когда отопление одновременно включат во всех городах Украины, нет — все зависит от погоды в конкретном регионе, а окончательное решение принимают органы местного самоуправления. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее чем после трех суток со средней суточной температурой +8°C или ниже. Коммунальные службы уже проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детские сады и больницы.

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