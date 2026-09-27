Подорожание продуктов в Винницкой области продолжается: за сентябрь яйца подорожали почти на 42%, а сахар подскочил в цене на 18%. Как изменились ценники на базовые продукты в первый месяц осени.

Подорожание продуктов в Винницкой области продолжается уже второй месяц подряд: по итогам сентября базовая продуктовая корзина подорожала ещё на 1,25%, а самый большой ценовой скачок показали куриные яйца. Такие данные обнародовали аналитики на основе мониторинга цен по состоянию на 25 сентября 2026 года.

Заметнее всего для кошельков жителей области изменились цены на яйца. Десяток яиц торговой марки «Квочка» категории С1 сейчас в среднем стоит 80 гривен, тогда как ещё в августе его продавали по 57,12 гривни. Яйца ТМ «Ясенсвит» той же категории подорожали с 59,49 до 84,25 гривни — это рост на 38,3–41,6% в зависимости от бренда.

Сахар и подсолнечное масло: новые ценники

Вторым по темпам подорожания стал сахар. Килограмм сахара-песка теперь стоит в среднем 35,82 гривни против 30,22 гривни в августе, то есть плюс 18% за месяц. Подорожало и подсолнечное масло: бутылка «Олейны» объёмом 850 миллилитров поднялась в цене примерно на 6,6% — со 100,68 до 107,30 гривни.

Свинина также прибавила в цене. Килограмм свиного ошейка без кости в сентябре обходится в 346,45 гривни против 314,38 гривни месяцем ранее, а это рост на 10,2%. Причину экономисты объясняют нехваткой внутреннего предложения.

Что ещё подорожало в сентябре

Круглозёрный рис за месяц прибавил 13,5% — с 54,71 до 62,07 гривни за килограмм. Гречка, в отличие от других круп, выросла умеренно: лишь на 5,1%, до 78,45 гривни за килограмм.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук связывает осеннее ценовое давление с сезонными изменениями предложения: для яиц это сочетание сезонности, расходов на энергоносители и логистику, а для мяса — нехватка внутреннего предложения. Экономист Андрей Забловский отдельно подчеркнул, что переход на небольшие партии поставок после атак на склады обходится бизнесу дороже, чем перевозка большими партиями.

Где выгоднее покупать базовые продукты

Самые дешёвые яйца категории С1 сейчас можно найти в сети Varus — по акционной цене 63,80–75,50 гривни за десяток. Килограмм сахара выгоднее всего покупать в «Сильпо» — 32,99 гривни, а «Олейну» дешевле всего предлагают в АТБ и Varus — по 99,85 и 99,90 гривни соответственно.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Винницкой области: супермаркеты поставили новые цены на гречку и подсолнечное масло.