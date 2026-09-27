Денежная помощь в Днепропетровской области доступна сразу по двум направлениям: УВКБ ООН обновило критерии выплат для ВПЛ, а для переселенцев запустили программу до 2600 долларов на собственное дело.

Денежная помощь в Днепропетровской области доступна сразу по двум направлениям: УВКБ ООН с 1 апреля 2026 года расширило критерии выплат для переселенцев, а ОО «Центр занятости Свободных людей» вместе с Mercy Corps запустило программу до 2600 долларов на собственное дело.

По обновленным правилам УВКБ ООН на денежную помощь могут претендовать четыре категории людей. Тем, кто эвакуировался из-за обстрелов или обязательной эвакуации менее 45 дней назад и есть в списках местных властей, выплачивают 12 300 гривен на человека за трехмесячный период. Такую же сумму получают переселенцы, покинувшие дом от 46 дней до 6 месяцев назад, и домохозяйства, чье жилье пострадало от обстрелов не позднее чем 45 дней назад.

Еще 10 800 гривен предусмотрено для тех, кто вернулся домой или в Украину из-за границы после вынужденного перемещения: возвращение должно произойти не раньше чем три месяца назад и не позже чем год назад. Переселенцев второй категории и вернувшихся дополнительно опрашивают: доход семьи не должен превышать 8300 гривен на человека в месяц.

Одно домохозяйство может получить выплату от УВКБ ООН максимум дважды за 12 месяцев — например, из-за повторной эвакуации или новых обстрелов. Всю сумму за три месяца перечисляют главе домохозяйства на гривневый счет в любом банке Украины или зачисляют через приложение «Vibrant» либо систему «MoneyGram», сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».

Какие документы нужны

В пункте сбора данных просят паспорт, налоговый номер, свидетельства о рождении детей, IBAN главного заявителя, документы, подтверждающие уязвимость, и номер телефона. Присутствовать должны все члены семьи; для маломобильных людей допускается регистрация по оригиналам документов с медицинской справкой.

Второе направление — поддержка микробизнеса. Переселенцы и жители общин, где идут или шли бои, могут получить до 2600 долларов на оборудование и инструменты для старта, восстановления или развития дела. Программа действует в Днепропетровской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Одесской областях, но аграрные бизнес-идеи не поддерживаются. Кроме финансирования участникам дают обучение и практические онлайн-встречи, а регистрация идет через Google-форму, о которой сообщила инициатива «ЯМариуполь.Киев».

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