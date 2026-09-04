С начала июля 2026 года российские войска применили по Херсонской области более 170 управляемых авиабомб. В городской администрации призывают горожан готовиться к сложной зиме — под ударами оказалась тепловая инфраструктура города.

Российские обстрелы резко ухудшили ситуацию с безопасностью в Херсоне. Как сообщает «Громадське радіо», первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Михаил Линецкий рассказал: с начала июля 2026 года по территории области применили более 170 управляемых авиабомб (КАБ). Именно из-за резкого роста интенсивности атак местные власти призывают жителей обращать внимание на эвакуацию и готовиться к сложной зиме.

«Начальник ОВА и руководитель города обратились к жителям, поскольку фиксируем рост интенсивности вражеских обстрелов. Повышение применения тяжелых средств поражения, таких как КАБ, — с 1 июля 2026 года. Всего с этой даты использовано более 170 управляемых авиабомб», — отметил Линецкий. Он добавил, что противник также системно применяет тяжелые ударные дроны «Шахед» и «Гербера».

Удары по критической инфраструктуре

Первой целью таких ударов являются объекты критической инфраструктуры. На прошлой неделе четыре управляемые авиабомбы попали в государственное предприятие «Херсонська теплоелектроцентраль» (Херсонская ТЭЦ), которая обеспечивает более половины города централизованным теплоснабжением.

Технологическое оборудование станции получило значительные повреждения, но конкретные детали городские власти не разглашают — это государственное предприятие, и более точную информацию может предоставить «Нафтогаз Украины». Ситуация с безопасностью в целом значительно ухудшилась.

Как город готовится к отопительному сезону

Другая часть города отапливается централизованно с помощью коммунального предприятия «Херсон Теплоенерго», которое готово запустить 28 котельных. Предприятие обслуживает Корабельный район и часть центрального района. По словам Линецкого, благодаря разветвленной сети котельных в этих районах ситуация несколько лучше — при отсутствии чрезвычайных обстрелов можно рассчитывать на своевременное начало отопительного сезона.

Значительно сложнее ситуация в части города, которая получает тепло от Херсонской ТЭЦ. «Там мы частично смонтировали блочно-модульные котельные, которые рассматривали как резервные. Но теперь, скорее всего, те, которые уже удалось смонтировать, будут использоваться как основные источники отопления. Есть места, где не сможем подать теплоноситель, об этом уже можно говорить утвердительно», — пояснил он.

Для жителей таких районов еще прошлой зимой подготовили альтернативные способы обогрева: жилье в многоэтажках обеспечили электроприборами, а в простейшие укрытия гражданской защиты передали тепловые пушки.

Свет, дроны и эвакуация

Ежедневно на территорию Херсонской городской территориальной общины залетают 400–500 вражеских дронов. Основную часть обезвреживают мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы, однако 10–12 процентов достигают цели. Из-за ударов по магистральным трансформаторным подстанциям и высоковольтным линиям последние две недели не удается полностью восстановить электроснабжение общины — микрорайон ХБК (часть Днепровского района) до сих пор без света.

В городе работают пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты, получить горячие напитки и воспользоваться надежным интернетом. В то же время на некоторые объекты, в частности в прибрежной зоне, которая определена территорией обязательной эвакуации, аварийные бригады физически не могут попасть.

Сейчас в областном центре проживает около 63 тысяч человек, а вся община (16 населенных пунктов) насчитывает от 74 до 75 тысяч жителей. Жители неохотно соглашаются на выезд: за лето через транзитный центр прошли около полутора тысяч человек, и лишь чуть менее 60% согласились на эвакуацию за пределы общины.

В городской администрации ожидают, что с приближением холодов желающих эвакуироваться станет больше — в Херсонской области это обычно происходит ориентировочно в ноябре. Для организованной эвакуации работают контакт-центры по номерам 0800-101-102 и 0800-330-951.