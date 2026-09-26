Денежная помощь в Житомирской области доступна переселенцам и пострадавшим от войны — благотворительный фонд «Право на защиту» обновил критерии предоставления финансовой поддержки от УВКБ ООН с 1 апреля 2026 года. Максимальная выплата — 12 300 гривен на человека.

Денежная помощь в Житомирской области от УВКБ ООН изменила правила — с 1 апреля 2026 года обновлены критерии предоставления выплат. Официальным партнером агентства по сбору данных остается благотворительный фонд «Право на защиту».

Подать заявку теперь могут несколько категорий. ВПЛ, которые покинули дом из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации менее 45 дней назад и находятся в списках эвакуированных, получают 12 300 гривен на человека за трехмесячный период. Такую же сумму предусмотрено для тех, кто переехал от 46 дней до 6 месяцев назад.

Домохозяйства, пострадавшие от обстрелов за последние 45 дней — из-за повреждения или разрушения жилья либо вреда здоровью членов семьи, — также могут рассчитывать на 12 300 гривен на человека. Людям, вернувшимся домой или в Украину после вынужденного перемещения, выплачивают 10 800 гривен на человека. Возвращение должно было произойти не ранее трех месяцев назад и не позднее года назад.

Кому выплату еще нужно подтвердить

Переселенцы, находящиеся в перемещении от 46 дней до 6 месяцев, и те, кто вернулся, проходят дополнительный опрос. Специалисты оценивают близость к линии соприкосновения, условия проживания, размер домохозяйства, наличие людей старшего возраста, лиц с инвалидностью и детей. Ключевое условие — доход на одного члена семьи не должен превышать 8 300 гривен в месяц.

Денежная помощь в Житомирской области: какие документы нужны

Для регистрации на пункте сбора данных нужны: документ, удостоверяющий личность, налоговый номер, свидетельства о рождении детей (при наличии), международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя, документы об уязвимости и номер телефона. Присутствовать должны все члены семьи.

Всю сумму за три месяца сразу переводят главе домохозяйства — на банковский счет или через приложение Vibrant и систему MoneyGram. Сотрудники фонда никогда не требуют код CVV банковской карты. Консультация — по горячей линии 0 800 307 711.

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