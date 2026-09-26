Денежная помощь в Черкасской области станет доступна семьям первоклассников: государственная программа «Пакунок школяра» выплачивает единовременно 5000 гривен, а подать заявление можно до 1 ноября 2026 года.

Денежная помощь в Черкасской области для семей школьников в этом году пополнилась программой «Пакунок школяра». По ней государство единовременно выплачивает 5000 гривен на каждого ребенка, зачисленного в первый класс.

Право на деньги имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка. Главное условие — в новом учебном году ребенка зачислили в первый класс заведения образования, обеспечивающего получение начального образования. Помощь назначают на каждого ученика отдельно и только один раз.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, подать заявление можно двумя способами — онлайн через приложение «Дія» или лично в сервисном центре ПФУ. Дедлайн подачи — 1 ноября 2026 года.

Как оформить выплату

Через «Дію» заявление подается в несколько кликов без бумажных справок. Для этого нужна подтвержденная карточка налогоплательщика и реквизиты счета. В сервисном центре ПФУ понадобятся паспорт, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты банковского счета, на который поступят деньги.

Средства поступают только в безналичной форме. Потратить их можно исключительно на школьные принадлежности: канцелярские товары, книги, детскую одежду и обувь. Перечень торговых категорий утвержден приложением к Порядку №1751, поэтому обменять помощь на наличные или потратить на другие покупки не получится.

Программа действует по всей Украине, поэтому денежная помощь в Черкасской области тоже доступна. Родителям первоклассников стоит подать документы заранее, чтобы не пропустить ноябрьский дедлайн и вовремя получить 5000 гривен на подготовку ребенка к школе.

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