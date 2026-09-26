Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 27 сентября по 3 октября обещает прохладную неделю с возможными осадками дважды, а максимальная температура воздуха днем поднимется до +19°.

предыдущий недельный прогноз для Харьковщины уже предупреждал о переменчивой погоде, а новый расчет синоптиков подтверждает: с 27 сентября по 3 октября в Харьковской области дважды ожидаются осадки, а дневная температура будет колебаться от +13° до +19°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели температура воздуха днем будет держаться в пределах от +13° до +19°, а ночью — от +7° до +12°.

В воскресенье, 27 сентября, днем воздух прогреется до +16°, а ночью охладится до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 28 сентября, столбики термометров днем будут подниматься до +18°, ночью — до +12°. Облачность останется переменчивой с прояснениями, осадков в этот день не ожидается.

Во вторник, 29 сентября, днем температура удержится на отметке +18°, а ночью опустится до +10°. Небо будет малооблачным, однако синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В среду, 30 сентября, ожидается самый теплый день недели — днем до +19°, ночью воздух охладится до +9°. Облачность — с прояснениями, без осадков.

В четверг, 1 октября, днем воздух прогреется до +18°, ночью — до +9°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 2 октября, дневная температура опустится до +16°, а ночная останется на уровне +9°. Облачность переменчивая, без осадков.

В субботу, 3 октября, самый прохладный день недели — днем лишь +13°, ночью воздух охладится до +7°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Самым теплым днем недели станет среда, 30 сентября, когда днем ожидается +19°, а самым прохладным — суббота, 3 октября, с дневной температурой лишь +13°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки прогнозируют дважды — в воскресенье, 27 сентября, и во вторник, 29 сентября.

В дни с возможными осадками — в воскресенье и вторник — синоптики советуют жителям Харьковской области брать с собой зонт и быть осторожными на дороге из-за скользкого покрытия. А с приближением выходных, когда ночная температура опустится до +7°, стоит одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей.

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