Від початку липня 2026 року російські війська застосували по Херсонській області понад 170 керованих авіабомб. У міській адміністрації закликають містян готуватися до складної зими — під ударами опинилася теплова інфраструктура міста.

Російські обстріли різко погіршили безпекову ситуацію в Херсоні. Як повідомляє Громадське радіо, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький розповів: від початку липня 2026 року по території області застосували понад 170 керованих авіабомб (КАБ). Саме через різке зростання інтенсивності атак місцева влада закликає містян зважати на евакуацію та готуватися до складної зими.

«Начальник ОВА і керівник міста звернулися до містян, бо констатуємо і фіксуємо зростання інтенсивності ворожих обстрілів. Підвищення застосування важких засобів ураження, таких як КАБ, — з 1 липня 2026 року. Загалом із цієї дати використано понад 170 керованих авіабомб», — зазначив Линецький. Він додав, що противник також системно застосовує важкі ударні дрони «Шахед» і «Гербера».

Удари по критичній інфраструктурі

Першою мішенню таких ударів є об'єкти критичної інфраструктури. Минулого тижня чотири керовані авіабомби влучили в державне підприємство «Херсонська теплоелектроцентраль» (Херсонська ТЕЦ), яке забезпечує понад половину міста централізованим теплопостачанням.

Технологічне обладнання станції зазнало значних пошкоджень, але конкретні деталі міська влада не розголошує — це державне підприємство, і точнішу інформацію може надати «Нафтогаз України». Безпекова ситуація загалом значно погіршилася.

Як місто готується до опалювального сезону

Інша частина міста опалюється централізовано за допомогою комунального підприємства «Херсон Теплоенерго», яке готове запустити 28 котелень. Підприємство обслуговує Корабельний район і частину центрального району. За словами Линецького, завдяки розгалуженій мережі котелень у цих районах ситуація дещо краща — за відсутності надзвичайних обстрілів можна розраховувати на своєчасний початок опалювального сезону.

Значно складніша ситуація в частині міста, яка отримує тепло від Херсонської ТЕЦ. «Там ми частково змонтували блочно-модульні котельні, які розглядали як резервні. Але тепер, швидше за все, ті, які вже вдалося змонтувати, будуть використовуватись як основні джерела опалення. Є місця, де не зможемо подати теплоносій, про це вже можна говорити ствердно», — пояснив він.

Для мешканців таких районів ще минулої зими підготували альтернативні способи обігріву: оселі в багатоповерхівках забезпечили електроприладами, а до найпростіших укриттів цивільного захисту передали теплові гармати.

Світло, дрони та евакуація

Щодня на територію Херсонської міської територіальної громади залітають 400–500 ворожих дронів. Левову частку знешкоджують мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби, однак 10–12 відсотків досягають цілі. Через удари по магістральних трансформаторних підстанціях і високовольтних лініях останні два тижні не вдається повністю відновити електропостачання громади — мікрорайон ХБК (частина Дніпровського району) досі без світла.

У місті працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети, отримати гарячі напої та скористатися надійним інтернетом. Водночас на деякі об'єкти, зокрема в прибережній зоні, що визначена територією обов'язкової евакуації, аварійні бригади фізично не можуть потрапити.

Наразі в обласному центрі проживає близько 63 тисяч людей, а вся громада (16 населених пунктів) налічує від 74 до 75 тисяч жителів. Мешканці неохоче погоджуються на виїзд: за літо через транзитний центр пройшли близько півтори тисячі людей, і лише трохи менше 60% зголосилися на евакуацію за межі громади.

У міській владі очікують, що з наближенням холодів охочих евакуюватися побільшає — на Херсонщині це зазвичай відбувається орієнтовно в листопаді. Для організованої евакуації працюють контакт-центри за номерами 0800-101-102 та 0800-330-951.