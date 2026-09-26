Графики отключения света в Запорожье 27 и 28 сентября опубликовали энергетики — плановые и срочные ремонты электрооборудования затронут десятки улиц города.

Графики отключения света в Запорожье на ближайшие дни снова обновились. Энергетики предупредили о плановых и срочных ремонтах электрооборудования, из-за которых часть города временно останется без электроснабжения.

В воскресенье, 27 сентября, отключения продлятся с 08:00 до 20:00 — это самый длинный промежуток обесточиваний в эти выходные. В понедельник, 28 сентября, ремонты разделены на несколько очередей с разным временем начала, поэтому жителям стоит внимательно сверять часы, чтобы спланировать день.

Информацию сообщает «Запорожьеоблэнерго». Как объясняют в облэнерго, причиной обесточиваний является плановый ремонт электрооборудования, а на отдельных адресах — срочный ремонт, необходимый для предотвращения аварий.

Что отключат 27 сентября

В воскресенье без света с 08:00 до 20:00 будут сидеть жители нескольких десятков улиц. Среди них, в частности, улицы Автозаводская, Благовещенская, Запорожская, Партизанская, Почтовая, Троицкая, Украинская, Урожайная, Циолковского и Школьная. Обесточивание также коснется проспекта Соборного и нескольких переулков — Межевого, Южного, Пристанционного и Стрелецкого.

График на 28 сентября

В понедельник отключения начнутся с 08:00 и продлятся до 18:00. Под них попадают, в частности, улицы Аэродромная, Баррикадная, Строительная, Вокзальная, Киевская, Космическая, Промышленная, Садовая и Степная, а также проспект Соборный и переулки Водонапорный, Мелитопольский и Оздоровительный.

Отдельной очередью с 09:00 до 17:00 того же дня отключат другие адреса: Аэродромную, Грузинскую, Индустриальную, Керченскую, Металлистов, Павлоградскую, Республиканскую, Футбольную, Чарівну и переулок Кришталевый.

Кроме того, 28 сентября с 09:00 до 17:00 запланирован срочный ремонт электрооборудования на улицах Профессора Толока (дома 36 и 38) и Товарищеской (дома 64, 64а, 66а).

Советы жителям

Энергетики рекомендуют заранее зарядить павербанки и телефоны, а также позаботиться о запасе воды, если отключение коснется вашего дома. Если после завершения указанного времени свет не появился, стоит обратиться в кол-центр «Запорожьеоблэнерго» или оформить заявку через официальные каналы.

Ранее Politeka сообщала, следует зарядить павербанки: энергетики сообщили графики отключения света в Запорожской области 25 и 26 сентября.