Графики отключения света в Кировоградской области 27 и 28 сентября затронут десятки улиц и переулков Кропивницкого — энергетики проводят плановые работы на электрооборудовании.

Графики отключения света в Кропивницком на 26 и 27 сентября меняются — уже завтра часть города снова останется без электроэнергии, и на этот раз отключения затронут сразу несколько крупных районов.

Графики отключения света в Кировоградской области 27 и 28 сентября опубликованы из-за плановых ремонтов, а не аварий. Речь идет о техническом обслуживании и текущем ремонте трансформаторных подстанций и линий электропередач.

Как сообщает Кировоградоблэнерго, в субботу 27 сентября с 08:00 до 17:00 проведут техническое обслуживание. Без света в эти часы останутся переулки Санаторный 1-й, 2-й и 3-й, Луньовский и Профилакторный, а также ряд улиц — в частности Садовая, Варшавская, Севастопольская, Бобринецкий шлях, Новослободская, Героев-земляков и Кароля Шимановского.

28 сентября работ будет значительно больше. С 08:00 до 17:00 продолжится техническое обслуживание и текущий ремонт на улицах Наталии Ужвий, Киевской, Молодежной, Большой Перспективной, Театральной, Гоголя, а также на проспектах Университетском, Победы и Винниченко. В перечень попали и десятки переулков: Аджамский, Тракторный, Товарный, Тепличный, Ковалевский, Театральный и другие.

Отдельным блоком 28 сентября с 09:00 до 16:00 пройдет текущий ремонт. Здесь обесточат улицы Князей Острожских, Ирпенскую, Кишиневскую, Бучанскую, Вышгородскую, Сумскую, Екатерины Билокур, Любомира Гузара, Полтавскую, Львовскую, Житомирскую, Херсонскую и Холодноярскую, а также десятки переулков и тупиков этих микрорайонов.

Еще один промежуток — 28 сентября с 12:00 до 17:00 — отведен под техническое обслуживание на улицах Ялтинской, Адама Мицкевича и Сергея Котового.

Что делать, если свет пропал вне графика

Если электроэнергии нет за пределами указанных часов или на не указанной в перечне улице, энергетики советуют сообщать об этом на горячую линию облэнерго. На время плановых отключений также стоит заранее зарядить телефоны, павербанки и позаботиться о запасе воды.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 25 и 26 сентября.

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