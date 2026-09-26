Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 27 сентября по 3 октября показывает постепенное снижение температуры: если в начале недели воздух прогреется до +20°, то к концу недели максимум опустится до +14°, а ночью в субботу термометры покажут лишь +8°.

Предыдущий прогноз погоды для Днепропетровщины предупреждал о затяжных дождях, а новая неделя с 27 сентября по 3 октября принесет региону уже другое явление — синоптики фиксируют резкое похолодание: максимальная дневная температура в течение недели опустится с +20° до +14°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +14° до +20°, а ночью воздух будет охлаждаться до +8°...+14°.

Воскресенье, 27 сентября, встретит днепропетровцев облачной с прояснениями погодой: днем воздух прогреется до +18°, ночью термометры покажут +13°, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 28 сентября, облачность станет переменчивой, а столбики термометров днем поднимутся до +20° — это будет самый теплый день недели, ночью ожидается +14°, без осадков.

Вторник, 29 сентября, принесет переменчивую облачность и температуру днем +18°, ночью воздух охладится до +12°, осадков не прогнозируют.

В среду, 30 сентября, сохранится облачная с прояснениями погода: днем +18°, ночью +12°, без осадков.

Четверг, 1 октября, станет малооблачным днем: днем воздух прогреется до +20°, ночью столбики термометров опустятся до +11°, осадков не ожидается.

В пятницу, 2 октября, сохранится малооблачная погода, днем +18°, ночью +11°, без осадков.

Суббота, 3 октября, завершит неделю самым прохладным днем: малооблачно, днем лишь +14°, ночью +8°, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет понедельник, 28 сентября, с дневной температурой +20°, а самым прохладным — суббота, 3 октября, когда днем будет лишь +14°, а ночью +8°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки синоптики прогнозируют только в воскресенье, 27 сентября, остальную неделю без осадков.

Из-за ощутимого похолодания, особенно во второй половине недели, синоптики советуют днепропетровцам одеваться теплее, не забывать о верхней одежде вечером и утром — это особенно касается людей пожилого возраста. А в воскресенье, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем.

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