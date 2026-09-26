Доплаты для пенсионеров в Черкасской области выплачивают автоматически тем, кто достиг 70, 75 или 80 лет, но есть условие по размеру пенсии — Пенсионный фонд объяснил, кому и сколько будут начислять.

Пенсионные и социальные выплаты в Черкасской области в этом году изменились — теперь надбавку за возраст получат не все, а только те, чья пенсия не превышает определенного предела. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины разъяснили порядок начисления средств людям пожилого возраста.

С 1 января 2026 года доплату к пенсии за достижение определенного возраста начисляют только в том случае, если общий размер пенсионной выплаты не больше 10 340,35 гривни. Если пенсия выше этой суммы, надбавка за возраст уже не предусмотрена.

Сколько доплачивают в 70, 75 и 80 лет

Размер доплаты зависит от того, к какой возрастной категории принадлежит пенсионер. Тем, кому исполнилось от 70 до 74 лет, ежемесячно добавляют 300 гривен. Пенсионерам в возрасте от 75 до 79 лет — 456 гривен. А после достижения 80 лет надбавка возрастает до 570 гривен.

Важная деталь: в 70 лет доплата начисляется автоматически, обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно. А вот при достижении 75 лет автоматически размер надбавки переводят лишь на предыдущий уровень — 300 гривен. Чтобы получить полные 456 гривен, нужно подать заявление, и только тогда к пенсии добавят разницу в 156 гривен.

Как оформить доплату за возраст

Тот же принцип действует после 80 лет: чтобы получить максимальную надбавку в 570 гривен, следует обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Для этого подают соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие личность и возраст.

Надбавку назначают со дня достижения соответствующего возраста — независимо от того, когда пенсионер обратился с заявлением. Например, если человек родился 20 числа, доплату начислят именно с этой даты, а не с момента подачи документов.

Специалисты Пенсионного фонда подчеркивают: суммы надбавок установлены законодательно и не зависят от региона, поэтому пенсионеры Черкасской области получают средства по тем же правилам, что и жители других областей.

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