Начало отопительного сезона 2026 в Одессе приближается — специалисты КП «Теплоснабжение города Одессы» вышли на финишную прямую, а общий уровень готовности городской системы теплоснабжения уже превысил 80%.

Начало отопительного сезона 2026 в Одессе приближается — как сообщили в КП «Теплоснабжение города Одессы», общий уровень готовности общегородской системы теплоснабжения уже превысил 80%.

Активную подготовку коммунальщики начали сразу после завершения предыдущего отопительного сезона. За это время они провели обследование и дефектацию тепловых камер, магистральных сетей и поверхностей нагрева котлов, а также выполнили большинство этапов обязательных гидравлических испытаний для выявления и ликвидации повреждений.

«Один из важнейших этапов подготовки — гидравлические испытания. Именно они позволяют увидеть реальное состояние сетей», — рассказал главный инженер КП «Теплоснабжение города Одессы» Анатолий Пустовит.

Еще в начале июля готовность отопительного хозяйства города оценивали лишь в 44%. Тогда коммунальщики меняли одну из главных тепломагистралей диаметром 700 миллиметров, которая обеспечивает теплом более 570 объектов, среди них более 60 заведений образования и здравоохранения. За два с половиной месяца показатель готовности вырос почти вдвое.

Сейчас продолжаются работы по замене изношенных участков магистральных теплосетей и запорной арматуры. Кроме того, на предприятии модернизировали оборудование — установили современные энергоэффективные насосы и обновили поверхности нагрева котлов.

По итогам последнего заседания штаба дано поручение усилить подготовку систем центрального отопления домов ОСМД, ЖСК и ведомственного жилого фонда. Отдельное внимание уделено надлежащей подготовке заведений здравоохранения и образования.

Что делать жителям перед стартом отопления

Коммунальщики призывают одесситов проверить готовность внутридомовых систем отопления — радиаторы, стояки и запорную арматуру в квартирах. Для этого следует обратиться в свое ОСМД, ЖСК или управляющую компанию, которые отвечают за подготовку жилого дома к приему теплоносителя.

Работы по подготовке к отопительному сезону традиционно продлятся до поздней осени: специалисты завершают последние этапы испытаний и устраняют выявленные недостатки непосредственно перед стартом отопления.

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