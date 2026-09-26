Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается: ощутимее всего с начала осени выросли цены на яйца, гречку и сахар. Актуальные средние цены в украинских магазинах по состоянию на 26 сентября 2026 года опубликовал индекс Минфина.

Подорожание продуктов в Кировоградской области по состоянию на конец сентября остается наиболее заметным в сегменте базовых товаров: сильнее всего за месяц выросли цены на куриные яйца, гречку и сахар. Актуальные средние цены в сетях Metro, Auchan, Novus и Megamarket по состоянию на 26 сентября 2026 года зафиксировал индекс цен Минфина.

Самый большой скачок показали куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 теперь стоит в среднем 78,99 грн, хотя в августе цена составляла 57,12 грн — это рост почти на 38%. Яйца «Ясенсвит» С1 в упаковке по 10 штук подорожали до 84,25 грн против 59,49 грн в августе.

Гречка тоже ощутимо прибавила в цене. Килограмм в среднем обходится в 79,70 грн против 74,63 грн в августе. В Novus гречка стоит 74,99 грн, в Auchan — 74,90 грн, тогда как Megamarket выставил цену на уровне 99,00 грн за килограмм.

Сахар кристаллический подорожал с 30,22 грн до 35,82 грн за килограмм — это плюс около 18,5% за месяц. Самый дешевый сахар в Metro и Auchan — по 34,90 грн, в Novus — 34,99 грн, а в Megamarket ценник достиг 38,50 грн.

Рис, свинина и масло: как изменились цены

Рис также прибавил в стоимости. Длинный рис в среднем продают по 63,00 грн за килограмм (в августе было 59,74 грн), круглый — по 62,07 грн (было 54,71 грн), а длинный пропаренный — по 56,37 грн (было 53,13 грн). Самый дорогой рис в Novus: длинный там стоит 79,99 грн, круглый — 80,99 грн за килограмм.

Свинина выросла умереннее, но стабильно. Грудинка в среднем стоит 221,82 грн за килограмм (в августе 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн (было 222,67 грн), а самый дорогой ошеек достиг 332,33 грн против 314,38 грн в августе.

Рафинированное подсолнечное масло почти не изменилось в цене. Бутылка «Олейны» объемом 850 мл в среднем стоит 104,66 грн (в августе 100,68 грн), а «Щедрый Дар» того же объема — 100,66 грн против 100,07 грн, то есть рост оказался минимальным.

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