Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 27 сентября по 3 октября показывает постепенное охлаждение: максимум днем составит +22°, а минимум опустится до +18°, синоптики также предупреждают о возможных осадках в четверг, 1 октября.

прошлая неделя с потеплением в Одесской области уступила место более умеренной погоде — синоптики прогнозируют, что с 27 сентября по 3 октября температура в регионе будет колебаться от +18° до +22° днем, а ближе к выходным область заметно охладится.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут держаться в диапазоне от +18° до +22°, а ночные — от +13° до +16°.

В воскресенье, 27 сентября, воздух днем прогреется до +21°, а ночью опустится до +14°. Облачность ожидается переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 28 сентября, синоптики фиксируют пик недели — столбики термометров днем поднимутся до +22°, ночью же воздух охладится до +16°. Небо будет облачным с прояснениями, дождя не предвидится.

Во вторник, 29 сентября, температура днем удержится на отметке +21°, ночью — +15°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 30 сентября, воздух заметно охладится — днем ожидается лишь +18°, ночью +15°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 1 октября, столбики термометров днем поднимутся до +20°, ночью задержатся на +16°. Облачно с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 2 октября, днем удержится +20°, ночью +15°. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 3 октября, неделя завершится прохладой — днем +18°, ночью всего +13°. Небо будет малооблачным, осадков не предвидится.

Итак, самым теплым днем недели в Одесской области станет понедельник, 28 сентября, с температурой +22° днем, а самым прохладным — субота, 3 октября, с минимумом +18° днем и +13° ночью. Перепад температур за неделю составляет 4°, а единственный день с возможными осадками — четверг, 1 октября.

В четверг, 1 октября, из-за возможных осадков стоит иметь при себе зонт и быть внимательными на дороге. В прохладные вечера и ночи, когда температура опускается до +13°...+15°, синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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