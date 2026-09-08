В Мукачево утвердили тарифы на платную парковку: час на шести новых площадках в центре города будет стоить 30 гривен. Тарифы начнут действовать уже с 9 сентября.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Закарпатье — одна из тем, которую Politeka освещала недавно. Теперь внимание к Мукачево: исполнительный комитет городского совета утвердил тарифы на платную парковку автомобилей, которая стартует уже 9 сентября.

Решение приняли на заседании исполкома во вторник, 8 сентября. Как сообщили в пресс-службе Мукачевского горсовета, платная парковка будет действовать на шести участках в центральной части города.

Сколько будет стоить парковка

Стоимость одного часа парковки составит 30 гривен. Платить придется только в рабочие дни — с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. В выходные и в вечернее время парковка на этих площадках будет оставаться бесплатной.

Где именно заработают платные площадки

Новые тарифы распространяются на следующие участки в центре Мукачево:

улица Михаила Грушевского (от улицы Чулея Александра до улицы Жупана Василия);

улица Михаила Грушевского (до поворота улицы Витенбергера Николая);

улица Ярослава Мудрого (до круговой развязки);

улица Илоны Зрини (до поворота улицы Береговская);

улица Соборная;

улица Яноша Недецеи (до улицы Зайца Владимира).

Кроме этих локаций, в Мукачево уже действуют платные парковки на улицах Мира и Александра Духновича. Оператором парковки на территории общины определили коммунальное предприятие «Мукачевпастранс».

Что важно знать водителям

Тарифы вступают в силу с 9 сентября, поэтому уже со среды водителям, которые будут оставлять автомобили на упомянутых центральных улицах в рабочее время, придется платить за парковку. Прежде чем оставить машину, стоит обратить внимание на информационные знаки и разметку, чтобы избежать штрафа за неоплаченную парковку.