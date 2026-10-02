Подорожание продуктов в Полтавской области продолжается: свежие данные индекса цен на продукты, которые ведет портал Минфин, показывают, что за месяц гречка и курятина заметно прибавили в цене.

Подорожание продуктов в Полтавской области продолжается — свежее обновление индекса цен на продукты, которое публикует портал Минфин, показывает, что ряд базовых продуктов снова прибавил в цене по сравнению с августом.

Заметнее всего из бакалеи подорожала гречка. Если в августе килограмм крупы в среднем стоил 74,63 грн, то теперь средняя цена достигла 80,95 грн — это около плюс 6,3 грн за килограмм, то есть примерно +8,5%.

В разных сетях по состоянию на 30 сентября ценники заметно отличаются: дешевле всего гречка в Metro и Auchan — по 74,90 грн за килограмм, в Novus — 74,99 грн. Зато в Megamarket за ту же крупу просят уже 99,00 грн.

Дорожает и курятина, которая остается одним из самых массовых продуктов в корзине жителей области. Больше всего за месяц прибавило в цене куриное бедро: со 134,82 грн в августе до 152,33 грн за килограмм сейчас, то есть более 17 грн разницы (около +13%).

Тушка курицы в среднем подорожала со 106,87 грн до 117,50 грн за килограмм — это примерно 10%. Филе держится возле 231,00 грн против 229,26 грн в августе, так что здесь рост почти символический. Зато куриная голень даже немного подешевела: с 99,59 грн до 94,50 грн.

На филе сети также ставят разные ценники: в Auchan — 199,00 грн, в Novus — 239,00 грн, а дороже всего в Megamarket — 255,00 грн за килограмм. Куриные голени в Novus продают по 79,99 грн, в Megamarket — по 109,00 грн.

Как не переплатить

Портал Минфин обновляет актуальные средние и посетевые цены ежедневно, поэтому подорожание продуктов в Полтавской области удобно отслеживать, сравнивая прайсы нескольких сетей перед покупкой. Разница за один и тот же товар иногда достигает 20–25 гривен на килограмме — это хорошо видно на примере гречки и куриного бедра.

Ранее Politeka сообщала, сколько теперь стоят гречка, рис и сахар в Полтавской области.

Также Politeka сообщала, что цены на мясо и яйца в регионе стремительно взлетели.