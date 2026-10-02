Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 3 по 9 октября свидетельствует о постепенном потеплении: максимальная температура поднимется до +21°, осадков синоптики не прогнозируют.

теплая осень порадует Днепропетровщину — таким был прогноз на предыдущую неделю, а новые данные синоптиков показывают, что потепление в регионе продолжится и дальше: с 3 по 9 октября дневная температура постепенно поднимется от +15° до +21°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Днепропетровской области будет от +15° до +21°, а ночью — от +7° до +11°.

В субботу, 3 октября, воздух прогреется лишь до +15°, ночью температура опустится до +7°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 4 октября, дневная температура удержится на отметке +15°, ночная поднимется до +9°. Облачность переменная, без осадков.

В понедельник, 5 октября, столбики термометров днем подскочат до +19°, ночью — до +10°. Небо малооблачное, осадков не ожидается.

Во вторник, 6 октября, дневная температура останется на уровне +19°, а ночью опустится до +9°. Облачность малооблачная, без осадков.

В среду, 7 октября, ожидается самый теплый день недели — воздух прогреется до +21°, ночью температура опустится до +10°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В четверг, 8 октября, днем так же удержится +21°, ночью — +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 9 октября, неделя завершится незначительным спадом — днем +20°, ночью +11°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Самым теплым днем недели станет среда, 7 октября, с температурой +21°, а самыми прохладными — суббота и воскресенье, 3-4 октября, когда днем будет лишь +15°. Перепад температур за неделю составляет 6°, осадков в течение всего периода синоптики не прогнозируют.

Учитывая прохладные ночи в начале недели (+7°…+9°), утром и вечером стоит одеваться теплее — особенно это касается детей и людей пожилого возраста. Днем же, когда воздух прогреется до +19°…+21°, достаточно легкой верхней одежды по принципу многослойности.

Ранее Politeka сообщала, осенняя прохлада накроет Днепропетровщину.

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Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком перепаде температуры в Днепропетровской области.