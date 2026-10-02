Денежная помощь в Николаевской области назначается жителям громад, где велись боевые действия. В Пенсионном фонде объяснили, куда подавать заявление на разовую «Зимнюю поддержку».

Новую денежную помощь в Николаевской области дополняют еще одной программой — разовую «Зимнюю поддержку» по постановлению Кабинета Министров Украины № 1084 от 3 сентября 2026 года назначают людям, проживающим в громадах, где велись или ведутся боевые действия.

Денежная помощь в Николаевской области по этой программе предусмотрена для жителей территориальных громад, определенных правительственными перечнями. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в целом «Зимняя поддержка» охватывает восемь областей: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую.

Куда подавать заявление, зависит от того, к какому перечню относится громада жителя. Для громад из первого перечня документы принимают через сервисный центр Пенсионного фонда Украины, через центр предоставления административных услуг или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей громады.

Жителям громад из второго перечня заявление следует подавать непосредственно в сельский, поселковый или городской совет. Перед обращением стоит уточнить, к какому именно перечню относится ваша громада, чтобы не стоять в лишней очереди.

Кто может получить «Зимнюю поддержку»

На разовую денежную помощь могут рассчитывать несколько категорий населения. В частности, это лица, которым установлена инвалидность, граждане, получающие жилищные субсидии, получатели отдельных видов помощи семьям с детьми, а также те, кому назначена помощь на проживание внутренне перемещенных лиц.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что подробные перечни территориальных громад определены постановлением правительства. Уточнить, относится ли ваша громада к программе, можно по номеру контакт-центра ПФУ 0 800 503 753.

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