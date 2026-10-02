Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 3 по 9 октября обещает постепенное потепление: днем воздух прогреется до +20°, а осадков синоптики не прогнозируют.

предыдущий недельный прогноз для Харьковщины обещал резкое изменение погоды, однако новая неделя с 3 по 9 октября принесет харьковчанам настоящее бабье лето: синоптики прогнозируют постепенное потепление без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Харьковской области будут колебаться от +14° до +20°, а осадков не прогнозируют.

В субботу, 3 октября, днем ожидается +14°, ночью +6°, небо малооблачное, без осадков.

В воскресенье, 4 октября, столбики термометров днем будут подниматься до +15°, ночью до +7°, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 5 октября, воздух прогреется до +18° днем, ночью ожидается +9°, облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 6 октября, температура удержится на отметке +18° днем, ночью +11°, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В среду, 7 октября, днем +19°, ночью +10°, небо малооблачное, без осадков.

В четверг, 8 октября, днем ожидается +17°, ночью +13°, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 9 октября, столбики термометров будут подниматься до +20° днем — это будет самый теплый день недели, ночью +12°, облачно с прояснениями, без осадков.

Самым теплым днем недели станет пятница, 9 октября, когда воздух прогреется до +20°, а самым прохладным будет суббота, 3 октября, с максимумом +14°. Перепад температур за неделю составляет 6°, осадков в течение всего периода синоптики не прогнозируют.

Несмотря на отсутствие осадков, ночью в начале недели температура опускается до +6…+7°, поэтому стоит одеваться теплее, особенно людям пожилого возраста. Днем, когда воздух прогреется до +18…+20°, можно смело планировать прогулки и дела на свежем воздухе.

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