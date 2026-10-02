Денежная помощь в Сумской области предусмотрена для уязвимых категорий жителей громад, где велись боевые действия. В Пенсионном фонде объяснили, куда подавать заявление на одноразовую «Зимнюю поддержку».

Денежная помощь в Сумской области для уязвимых категорий жителей предусмотрена для жителей громад, где велись боевые действия. В Пенсионном фонде Украины рассказали, куда именно подавать заявление на одноразовую «Зимнюю поддержку».

Разовую выплату ввели постановлением Кабинета Министров Украины № 1084 от 3 сентября 2026 года. Программа действует сразу в восьми областях — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Деньги предусмотрены жителям территориальных громад, которые определены двумя отдельными перечнями. От того, к какому перечню относится громада проживания, зависит и то, в какое учреждение обращаться.

Кто имеет право на выплату

Эта денежная помощь в Сумской области рассчитана на уязвимые категории: людей с инвалидностью, получателей жилищных субсидий и пенсий, семьи с детьми, получающие социальную помощь, а также внутренне перемещенных лиц с помощью на проживание.

Куда подавать заявление

Если громада относится к первому перечню, заявление принимают в трех местах: сервисном центре Пенсионного фонда Украины, центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченных должностных лиц сельского, поселкового или городского совета.

Для громад из второго перечня заявление подают непосредственно в сельский, поселковый или городской совет. Перед обращением стоит уточнить, в каком именно перечне указана ваша громада — эта информация есть в постановлении правительства.

Обращаться следует по месту фактического проживания. Подробные условия можно посмотреть на официальном сайте Пенсионного фонда Украины или уточнить в контакт-центре.

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