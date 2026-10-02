Начало отопительного сезона 2026 в Одессе зависит прежде всего от погоды. Единой даты запуска тепла в городе нет — окончательное решение принимают органы местного самоуправления.

Новая денежная помощь в Одесской области, о которой Politeka уже сообщала, касается отдельных категорий горожан, а вот подготовка к зиме затрагивает всю Одессу. Именно начало отопительного сезона 2026 в Одессе коммунальщики привязывают к температуре, а не к календарю.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Та же температурная граница действует и при завершении сезона: отопление выключают, когда три дня подряд теплее +8 °C.

Поэтому точной даты, когда в Одессе включат батареи, пока нет — все решит погода. Если в начале осени несколько дней будет холодно, а потом снова потеплеет, это не значит, что отопление сразу запустят по всему городу.

В Одессе подготовка теплосетей уже идет: 1 октября специалисты КП «Теплоснабжение города Одессы» выполняют плановые и аварийно-восстановительные работы в нескольких районах. Ремонтные бригады проводят раскопки, диагностику и замену поврежденных участков трубопроводов.

При худшем сценарии жителям верхних этажей одесских многоэтажек — особенно маломобильным людям и гражданам с инвалидностью — рекомендуют заранее позаботиться об альтернативном жилье на зимний период, не дожидаясь аварийных отключений.

Что нужно успеть сделать ОСМД до холодов

При перебоях с центральным отоплением горожане неизбежно перейдут на обогрев от электросети. Если жильцы дома одновременно включат обогреватели, старая внутридомовая проводка и щитовые могут не выдержать нагрузки.

«Если будут перебои с теплоснабжением, люди перейдут "на розетку" — греться от розетки. ОСМД и ЖЭКи должны заняться своим домом: починить, отремонтировать, а возможно, и заменить щитовые, чтобы они не горели», — поясняют во власти.

Государственные программы поддержки и льготные кредиты позволяют домам закупить резервное оборудование и генераторы, однако ответственность за готовность внутридомовых сетей лежит и на самих жителях.

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