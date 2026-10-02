Графики отключения света в Кировоградской области 3 и 4 октября опубликовало Кировоградоблэнерго — речь идет о плановых обесточиваниях во время технического обслуживания сетей.

Новые отключения света в Кировоградской области на этой неделе продолжаются — энергетики опубликовали графики плановых обесточиваний на 3 и 4 октября. Все работы будут выполняться в пределах города Кропивницкий.

Все отключения связаны с техническим обслуживанием сетей и продлятся с 08:00 до 17:00. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго на своем официальном сайте, где опубликован полный график плановых отключений.

Какие улицы без света 3 октября

В субботу, 3 октября, обесточат ряд адресов. Среди них ул. Дорогого Семена (дома 13–28), переулок Гурбенский, ул. Гурбенская, переулки Санаторный 1-й, 2-й и 3-й, переулок Луньовский (д. 11), переулок Профилакторный (д. 9 и 11).

Также без электроэнергии временно останутся жители ул. Садовой — в частности дома 90К, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 и 143. В перечне также ул. Бобринецкий шлях (58/49, 60/32), переулок Санаторный (дома от 14/2 до 53А) и ул. Николая Михновского, 93.

Что изменится 4 октября

В воскресенье, 4 октября, к перечню добавятся адреса на ул. Светланы Барабаш: дома 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 41, 43, 43а, 43б, 45, 45а и 47.

Вместе с тем в этот день повторятся обесточивания по тем же адресам, что и 3 октября, — на ул. Дорогого Семена, переулках Гурбенский, Санаторный 1-й, 2-й, 3-й, Луньовский, Профилакторный, ул. Гурбенской, Садовой, Бобринецком шляху и ул. Николая Михновского.

Энергетики напоминают, что графики отключения света в Кировоградской области могут корректироваться в зависимости от погодных условий и состояния сетей. Жителям советуют заранее зарядить гаджеты и павербанки.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки: опубликованы графики отключения света в Кировоградской области 30 сентября и 1 октября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кропивницком 29 и 30 сентября: опубликованы адреса и время.