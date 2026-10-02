Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 3 по 9 октября обещает стабильно тёплую погоду: днём ожидается от +17° до +19°, а в ночь на пятницу, 9 октября, возможны осадки.

тёплое бабье лето в Одесской области не спешит уходить, и новая неделя с 3 по 9 октября принесёт одесситам комфортные +17…+19° днём без существенных перепадов температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться в пределах от +17° до +19°, а ночью воздух будет остывать от +10° до +16°.

В субботу, 3 октября, в Одесской области ожидается малооблачная погода: днём воздух прогреется до +18°, а ночью остынет до +10°. Осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 4 октября, синоптики обещают самый прохладный день недели — столбики термометров днём остановятся на отметке +17°, ночью ожидается +11°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В понедельник, 5 октября, температура поднимется до самой высокой за неделю отметки — днём до +19°, ночью до +12°. Облачность малооблачная, осадков не предвидится.

Во вторник, 6 октября, погода останется без изменений: днём сохранится +19°, ночью +12°. Осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 7 октября, дневная температура также будет держаться на отметке +19°, а ночью немного потеплеет — до +13°. Облачность переменная, без осадков.

В четверг, 8 октября, воздух днём прогреется до +18°, ночью до +14°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В пятницу, 9 октября, завершающий день недели принесёт +19° днём и самую тёплую ночь — до +16°. Облачность малооблачная, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет понедельник, 5 октября, с температурой +19° днём, а самым прохладным — воскресенье, 4 октября, с +17°. Перепад температур за неделю небольшой — всего 2°, поэтому резких изменений погоды одесситы не почувствуют. Осадки синоптики прогнозируют лишь один раз — в пятницу, 9 октября.

Поскольку неделя обещает быть стабильной и тёплой, специальной одежды или дополнительных мер не требуется — достаточно лёгкой куртки для прохладных вечеров. А вот в пятницу, 9 октября, стоит взять с собой зонт и быть внимательнее за рулём из-за возможных осадков.

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