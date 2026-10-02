Графики отключения света в Черниговской области 3 и 4 октября опубликовали энергетики. В городе Чернигов ежедневно с 09:00 до 17:00 планируют обесточивание десятков улиц.

Энергетики предупредили об отключении света в Черниговской области в эти выходные: в субботу, 3 октября, и в воскресенье, 4 октября, в городе Чернигов будут действовать плановые обесточивания.

Ежедневно с 09:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся жители ряда улиц областного центра, сообщает Черниговоблэнерго.

Перечень улиц, которые попадут под отключение света, одинаков для обоих дней. Энергетики уточняют, что работы проводятся в связи с ремонтом и реконструкцией электросетей.

Какие улицы обесточат 3 и 4 октября

В список попали 1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Антония Печерского, Белоусская, Борщовая, Вишневая, Вячеслава Чорновола, Глуховская, Городнянская, Забаровский, Ильинская, Киевское, Кирилла Разумовского, Кленовая, Корюковская, Кривоноса 2-й, Кропивницкого, Кукушанка, Леонида Каденюка, Липинского, Луговая, Менская, Мира, Молчанова, Национальной Гвардии, Новая, Александра Довженко, Памятная, Пирогова, Песчаная, Приветная, Романа Бжеского, Сагайдак, Сагайдак 1-й, Садовая, Седневская, Седневский, Соловьиная, Соловьиный, Сосницкая, Степной, Степовая, Успенская, Феодосия Углицкого, Швейцаровка, Шевченко, Шевчука, Яровая, Яровой.

Также в перечне на оба дня указаны улицы Сосницкая и Степной — полный список совпадает для 3 и 4 октября.

В компании напоминают, что время восстановления электроснабжения может несколько сдвигаться из-за сложности работ или непредвиденных обстоятельств на сетях.

Что советуют энергетики жителям

Жителей Чернигова просят заранее зарядить телефоны и павербанки, позаботиться о запасе воды, а также сделать необходимые резервные копии документов, если работа или быт зависят от электроэнергии.

Чтобы узнать точные часы отключения по конкретному адресу, стоит свериться с актуальным реестром на официальном сайте облэнерго или уточнить информацию в кол-центре компании. Все данные о запланированных обесточиваниях публикуются заранее, чтобы горожане могли подготовиться.

Детальный график отключений можно посмотреть на официальном сайте Черниговоблэнерго.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки: энергетики опубликовали графики отключения света в Черниговской области 30 сентября и 1 октября.