Графики отключения света в Харьковской области на 3 октября обнародовали энергетики — в городе Люботин запланировано временное прекращение подачи электроэнергии.

Обесточивание продлится с 08:31 до 17:09, то есть без света отдельные дома могут пробыть более восьми часов.

Об этом сообщает сайт Люботинской громады, где опубликован полный перечень адресов, которых коснутся работы.

Под отключение попадают частные дома и квартиры на ряде улиц Люботина. В частности, полностью обесточат дома на улице Мира, в переулке Мира, переулке Майском, переулке имени Федора Балавенского.

Также без электроэнергии останутся часть домов на улицах Анатолия Абросимова, Богдана Свида, Каштановой, Майской, Чкалова, а еще в переулках Каштановом и Леонтовича.

Какие адреса отключат 3 октября

Больше всего отключений запланировано на улице Мира — здесь без света останутся дома с номерами от 10 до 35, а также частично другие сооружения. Полный список с номерами зданий энергетики обнародовали на официальной странице громады.

Жителям советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и подготовить автономное освещение, ведь ремонтно-профилактические работы могут затянуться до вечера.

В случае аварийных ситуаций или уточнения графика стоит обращаться к местным энергетикам — актуальные контакты размещены на сайте Люботинской территориальной громады.

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