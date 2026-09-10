В Новоселицкой громаде реконструируют двухэтажное админздание под шелтер для переселенцев: здесь обустроят 29 комнат на 96 спальных мест. Стоимость проекта — 27,1 млн грн, а заселить первые семьи планируют уже в декабре.

Социальные программы в Черновицкой области пополняются новым жилищным проектом: в Новоселицкой громаде под шелтер для внутренне перемещенных лиц реконструируют двухэтажное здание. Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко..

Речь идет о бывшем двухэтажном административном здании общей площадью более 1000 квадратных метров. В рамках реконструкции в нем обустраивают полноценный жилой мансардный этаж. После завершения работ здесь будет 29 комнат на 96 спальных мест.

Помимо жилых комнат, предусмотрены общие кухни, санузлы, душевые, прачечные комнаты и зоны отдыха. То есть семьи получат не просто спальные места, а полноценное жилье с бытовыми условиями для длительного проживания.

С начала полномасштабной войны Новоселицкая территориальная громада предоставила приют 3 739 внутренне перемещенным лицам. Сейчас там проживает более 500 ВПО, большинство из них — в самой Новоселице. Около ста человек сегодня живут в двух местных шелтерах.

«Но это временное решение. Потребность в постоянном жилье остается практически для всех, кто приехал в громаду из регионов, где продолжаются боевые действия», — подчеркнули в ОВА. Именно поэтому громада использует возможность реконструировать нежилые помещения под жилье, а такие проекты поддерживают и государство, и международные доноры.

Ориентировочная общая стоимость проекта — 27,1 млн грн. Основной инвестор — Международная финансовая корпорация. Часть средств также направили громада и областной бюджет.

Что уже сделано и когда заселят людей

В здании уже утеплили фасад, запустили котельную, провели газоснабжение и частично закупили мебель. Сейчас идет косметический ремонт. Подрядчик заверил, что завершит реконструкцию в ноябре этого года, поэтому в декабре сюда смогут заселиться семьи, потерявшие жилье из-за российских обстрелов.

Кого заселят первыми

Приоритет — переселенцы, потерявшие жилье в результате боевых действий, в частности те, кто сейчас живет во временных шелтерах громады. Точный порядок распределения мест в новом приюте в громаде объявят ближе к завершению реконструкции.