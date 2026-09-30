Начало отопительного сезона 2026 в Житомирской области приближается: коммунальщики уже завершают подготовку котельных, а тепловики называют ориентировочные даты подачи тепла. Окончательное решение будет зависеть от температуры воздуха и финансового состояния предприятий теплоснабжения.

Отопительный сезон на Житомирщине этой осенью стартует по погодному правилу, а не по календарю. Единой даты, когда тепло одновременно включат во всех городах области, нет — решение принимают органы местного самоуправления отдельно для каждой громады, ориентируясь на температуру воздуха и готовность сетей.

Общее начало отопительного сезона 2026 в Житомирской области определяет постановление Кабинета Министров №830. По его правилам отопительный период должен начаться не позднее, чем после трёх суток, в течение которых среднесуточная температура держится на отметке +8 °C или ниже. Такой же порог используют и при завершении сезона весной.

Коммунальные службы области уже проверяют котельные, теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы. В Бердичеве, который сталкивается с финансовыми трудностями, горсовет сообщил: тепло планируют подать с 15 октября, однако эта дата не жёсткая. Если в течение трёх суток подряд средняя температура опустится ниже +8 °C, отопление могут включить раньше.

Коммунальным предприятиям, учреждениям образования и другим организациям города поручили завершить подготовку к осенне-зимнему периоду до 10 октября. Все 14 котельных прошли проверки и подготовку, а по состоянию на 23 сентября было завершено около 90% регламентных работ — систему уже заполняли перед началом отопления. Главный риск, как подчёркивают чиновники, не состояние котельных, а финансовая способность работать с долгами.

Самая большая проблема — долги КП «Бердичевтеплоэнерго». Как рассказала заместитель городского головы Наталья Палкина, по состоянию на 1 сентября долг перед «Нафтогаз Трейдинг» составлял примерно 240 млн грн, тогда как невыплаченная государством разница в тарифах достигла 253 млн грн. Из городского бюджета на поддержку предприятия уже выделили около 26 млн грн, а на ближайшей сессии планируют добавить ещё около 6 млн грн.

Задолженность населения за теплоснабжение, по словам директора предприятия Сергея Приймака, составляет примерно 39 млн грн. При этом компания уже около девяти месяцев работает с заблокированными счетами, так что даже при полностью готовых котельных ключевой вопрос — удастся ли разблокировать финансовые потоки до старта тепла.

Когда жителям включат отопление

Ориентировочная дата для Бердичева — 15 октября 2026 года, но запуск может произойти раньше, если среднесуточная температура +8 °C или ниже продержится трое суток подряд. Решение о фактическом запуске тепла принимает городская власть, поэтому стоит следить за официальными сообщениями Бердичевского горсовета и предприятия: именно они первыми объявят о подаче тепла в дома.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Житомире: сколько теперь стоят колбаса и гречка в супермаркетах.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Житомирской области: в ПФУ рассказали, кто получит дополнительные деньги.