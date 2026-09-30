Доплаты для пенсионеров в Житомирской области может оформить гораздо более широкий круг людей, чем многие думают. В Пенсионном фонде объяснили, кому государство назначает социальное пособие по уходу и что для этого нужно.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области связаны с государственной социальной помощью по уходу, на которую могут претендовать жители региона, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. В Пенсионном фонде Украины разъяснили, при каких условиях назначается эта выплата и кто именно имеет на неё право.

Такая помощь выплачивается людям, которые по разным причинам не приобрели права на пенсию, но нуждаются в поддержке. Право на государственную социальную помощь по уходу имеют лица, постоянно ухаживающие за людьми с инвалидностью, а также одинокие люди пожилого возраста, которые по медицинским заключениям не способны самостоятельно себя обслуживать.

Кто имеет право на выплату

Согласно постановлению Кабинета Министров от 02 апреля 2005 года № 261, помощь по уходу назначают лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью I группы, а также одиноким пенсионерам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК) нуждаются в постоянном постороннем уходе. Отдельная категория — люди, достигшие 80-летнего возраста.

В перечень также входят люди с инвалидностью II и III групп из числа одиноких, если по заключению ВКК они нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для лиц с инвалидностью I группы, получивших её вследствие заболевания, помощь назначается независимо от возраста, если они одиноки и не имеют семьи, способной за ними ухаживать.

Куда обращаться за оформлением

Заявление на назначение помощи подают в любой сервисный центр Пенсионного фонда в Житомирской области — как лично, так и через уполномоченного представителя. Рассмотрение документов длится не дольше 10 дней со дня подачи полного пакета.

Помощь выплачивается ежемесячно в размере, установленном действующим законодательством Украины, и перечисляется на банковский счёт или через отделения «Укрпочты» по выбору получателя. Об изменении жизненных обстоятельств, влияющих на право выплаты, получатель обязан сообщить фонду в течение 10 дней.

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