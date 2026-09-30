Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 1 по 7 октября показывает умеренную осеннюю прохладу без осадков: максимум днем составит +18°, а минимум днем — +14°.

предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о похолодании, и новые данные подтверждают, что прохладная тенденция сохраняется и на этой неделе. С 1 по 7 октября в Днепропетровской области синоптики ожидают стабильно прохладную погоду без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +14° до +18°, а ночные — от +6° до +11°.

В четверг, 1 октября, воздух днем прогреется до +18°, а ночью столбики термометров опустятся до +11°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 2 октября, температура днем удержится на отметке +15°, а ночью снизится до +9°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

В субботу, 3 октября, днем будет +15°, а ночью значительно прохладнее — до +6°. Небо преимущественно малооблачное, дождя не предвидится.

В воскресенье, 4 октября, максимальная температура дня опустится до +14° — это самый низкий показатель недели, ночью же воздух охладится до +7°. Облачность переменная, осадков не будет.

В понедельник, 5 октября, днем потеплеет до +17°, ночью — до +10°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 6 октября, столбики термометров днем поднимутся до +18° — самого теплого показателя недели, ночью будет +10°. Облачность переменная, дождя не прогнозируют.

В среду, 7 октября, температура днем немного снизится до +16°, ночью останется на уровне +10°. Небо малооблачное, осадков не ожидается.

Самыми теплыми днями недели станут четверг, 1 октября, и вторник, 6 октября, когда воздух прогреется до +18°. Самым прохладным будет воскресенье, 4 октября, — всего +14° днем. Перепад температур за неделю составляет 4°, а осадков синоптики не прогнозируют на протяжении всего периода.

Несмотря на то, что днем столбики термометров держатся в пределах +14…+18°, ночью воздух охлаждается до +6…+11°, поэтому синоптики советуют жителям области одеваться теплее утром и вечером, особенно людям пожилого возраста и детям. Поскольку осадков не прогнозируется, планировать прогулки или хозяйственные работы на свежем воздухе можно практически любой день недели.

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