Денежная помощь в Кировоградской области предоставляется семьям первоклассников единоразово — в размере 5000 гривен, а подать заявление еще можно до 1 ноября 2026 года. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на выплату, как ее оформить и на что можно потратить средства.

Денежная помощь в Кировоградской области для семей первоклассников продолжает действовать: семьи могут получить 5000 гривен на подготовку ребенка к школе по государственной программе «Пакунок школяра».

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, программа действует по всей стране, поэтому жители Кировоградской области пользуются ею наравне с другими регионами. Выплату назначают одному из родителей или другому законному представителю ребенка, которого в новом учебном году зачислили в первый класс учебного заведения.

Кто именно может получить деньги

Единоразовую помощь в размере 5000 гривен назначают на каждого первоклассника только один раз. В то же время ее не получат семьи, чей ребенок выехал на постоянное место жительства за границу или находится на временно оккупированных территориях, внесенных в официальный перечень Минразвития.

Как оформить выплату

Заявление можно подать двумя способами — онлайн через приложение «Дія» или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Важно не медлить: документы принимают до 1 ноября 2026 года включительно.

На что можно потратить средства

5000 гривен поступают на счет получателя в безналичной форме, поэтому наличными их не выдают. Использовать деньги можно только на школьные принадлежности, книги, детскую одежду и обувь — в магазинах и у предпринимателей, работающих по утвержденным кодам категорий деятельности (MCC).

Пошагово: что делать родителям

Убедиться, что ребенок зачислен в первый класс учебного заведения.

Подать заявление через «Дію» или в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.

Дождаться назначения выплаты — деньги зачисляют на карту получателя.

Успеть подать документы до 1 ноября 2026 года.

В Пенсионном фонде подчеркивают: это целевая выплата исключительно на образовательные нужды ребенка, поэтому перед подачей заявления стоит проверить данные о зачислении ребенка в школу.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь в Кировоградской области: как ВПЛ получить от 2 000 до 12 300 гривен.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Кировоградской области: кто из ВПЛ может получить до 12 300 гривен.