Подорожание продуктов во Львове продолжается, несмотря на сезонное удешевление овощей: мясо и яйца заметно прибавили в цене, и до конца 2026 года аналитики прогнозируют дальнейший рост.

Подорожание продуктов во Львове остаётся главной головной болью покупателей этой осенью: несмотря на то, что сезонный сбор урожая потянул вниз овощи и фрукты, мясная группа и яйца уверенно дорожают.

По данным мониторинга, на которые ссылается львовское издание «Четверта студія» со ссылкой на Новини.LIVE, больше всего сейчас прибавляет в цене свинина. Закупочные цены на неё выросли, поэтому в супермаркетах грудка стоит в среднем 214,11 грн за килограмм, а шейка — 349,92 грн/кг.

Говядина остаётся самой дорогой позицией мясной корзины: из-за ограниченного поголовья и высокого экспортного спроса её средняя стоимость достигла 437,63 грн за килограмм. Курятина держится общего тренда — филе стоит около 219,33 грн/кг, а тушка ориентировочно 110 грн/кг.

Что происходит с яйцами и другими продуктами

Яйца во Львове уже продают примерно по 72 гривни за десяток, и эта позиция традиционно дорожает с приближением холодов. В целом же продукты питания в августе даже подешевели на 1,3% — благодаря активному сбору урожая: овощи потеряли в цене 18,3%, а фрукты — 12%.

Однако такой спад временный. В годовом измерении — с января по август 2026 года — продукты питания в среднем подорожали на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и именно мясная группа остаётся главным двигателем этого роста.

Чего ждать до конца года

Аналитики не прогнозируют резких скачков на рынке, однако плавное подорожание мяса продолжится ещё несколько месяцев подряд. Причины — количество поголовья, спрос переработчиков и производственные затраты аграриев.

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