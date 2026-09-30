Графики отключения света в Черкасской области на 1 и 2 октября подготовили энергетики.

Плановые отключения затронут отдельные улицы Черкасс и Смелы. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго. Все работы имеют статус «Запланировано», поэтому график могут оперативно корректировать в зависимости от ситуации в сетях.

В Черкассах электроэнергию будут отключать 1 и 2 октября с 09:00 до 16:00. В первый день отключения затронут, в частности, переулки в районе Кавказской, Веселой и В. Стуса, а также дома 42 и 50 на улице М. Кривоноса. Во второй день без света останутся адреса на улице П. Дорошенко и в переулках Цегельном и В. Борушевской.

В Смеле отключения продлятся дольше — 1 и 2 октября с 08:00 до 17:00. В первый день обесточат, в частности, улицы П. Симиренко, Героев УПА, Сосновскую и Каменскую. Во второй день энергетики будут работать на улицах Ткаченко, Капитана Береста, А. Цибка и в переулке Первопечатника И. Федорова.

Как проверить, коснется ли вас отключение

Полный список адресов, попавших в графики отключения света в Черкасской области 1 и 2 октября, опубликован на официальном сайте «Черкассыоблэнерго» в разделе графиков отключений. Там можно найти свою улицу и узнать точные часы отключения.

Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о фонариках и запасе воды на случай, если работы на сетях продлятся дольше запланированного.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки: энергетики опубликовали графики отключения света в Черкасской области на неделю с 28 сентября по 4 октября.

Также Politeka сообщала, отключение света в Черкасской области 25 и 26 сентября: опубликованы адреса и графики.