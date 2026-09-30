Подорожание продуктов в Ивано-Франковске становится всё более ощутимым: по данным портала «Минфин», куриные яйца всего за месяц подорожали более чем на 40 процентов, а гречка прибавила в цене свыше 6 гривен за килограмм.

Денежная помощь в Ивано-Франковской области остаётся среди самых обсуждаемых тем, однако осенью не менее ощутимым стало подорожание продуктов в Ивано-Франковске: по данным портала «Минфин», яйца и гречка в местных супермаркетах за месяц заметно прибавили в цене.

Сильнее всего подскочили куриные яйца. Десяток «Квочка» (категория С1) в августе стоил в среднем 57,12 гривны, а сейчас средняя цена составляет 81,65 гривны — рост почти 43 процента. В торговых сетях разброс существенный: в Auchan упаковку продают за 84,30 гривны, а в Novus — за 78,99.

Похожая картина с яйцами «Ясенсвит». Десяток С1 подорожал с 59,49 до 84,25 гривны в среднем, в частности в Novus — 79,99 гривны, а в Megamarket — 88,50. Упаковка из 18 штук теперь стоит в среднем 134 гривны против 106,95 в августе.

Гречка дорожает медленнее, но тоже ощутимо. Килограмм крупы в августе стоил 74,63 гривны, а к концу сентября средняя цена достигла 80,95 гривны. Дешевле всего гречку продают в Metro (74,90), Auchan (74,90) и Novus (74,99), тогда как в Megamarket ценник достигает 99 гривен за килограмм.

Где сейчас дешевле купить

Если ориентироваться на ценники сетей, выгоднее брать яйца «Квочка» в Novus (78,99 гривны за десяток), а гречку — в Metro и Auchan по 74,90 гривны за килограмм. В то же время в Megamarket и яйца, и гречка — самые дорогие, поэтому перед походом в магазин стоит сравнить актуальные цены на сайте «Минфин».

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Ивано-Франковске: что больше всего прибавило в цене.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Ивано-Франковской области: кто и как может получить 43 200 гривен.

Как сообщала Politeka, помощь ветеранам в Ивано-Франковской области: кому предлагают дополнительную поддержку.