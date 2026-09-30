Графики отключения света в Черниговской области 1 и 2 октября предусматривают плановые отключения в Чернигове с 09:00 до 17:00 в оба дня — под отключения попадет часть улиц города.

Графики отключения света в Черниговской области на 1 и 2 октября определили энергетики — плановые отключения на этот раз охватят значительную часть Чернигова. Света не будет с 09:00 до 17:00. Одинаковый временной интервал будет действовать и первого, и второго октября, сообщает Черниговоблэнерго.

Первого октября без электроснабжения останутся десятки улиц областного центра. Среди наиболее заметных — 1-й и 2-й Глуховский, а также улицы Шевченко, Соборности, Глуховская, Кленовая, Сосницкая, Кропивницкого, Пирогова и Кирилла Розумовского. В перечень вошли также переулки Кривоноса 2-й и 3-й и Радиозаводская Вторая и Третья.

Второго октября список адресов в основном повторяется, однако к нему добавляются еще несколько улиц. В частности, отключения затронут улицы Вячеслава Радченко, Железнодорожная, Любецкая и Старобилоуская.

Энергетики уточняют, что время отключений может незначительно корректироваться в зависимости от хода работ. Актуальный перечень адресов публикуется на официальном сайте Черниговоблэнерго.

Что стоит сделать накануне

Жителям советуют заранее зарядить павербанки и телефоны, позаботиться о запасе воды и проверить аккумуляторные фонарики. Дела, требующие электроэнергии, на 1 и 2 октября лучше перенести на утро до 09:00 или на вечер после 17:00.

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