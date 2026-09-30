Денежная помощь в Черниговской области доступна внутренне перемещенным лицам, которые хотят начать, восстановить или развить собственный микробизнес, — в рамках программы можно получить финансирование до 2600 долларов на оборудование и инструменты.

Денежная помощь в Черниговской области теперь доступна и для микробизнеса — внутренне перемещенные лица и жители пострадавших общин могут получить до 2600 долларов на создание, восстановление или развитие собственного дела.

О запуске программы сообщило информационное агентство «РеИнформ» со ссылкой на центр «ЯМариуполь.Киев». Инициативу реализует общественная организация «Центр занятости Свободных людей» в сотрудничестве с международной гуманитарной организацией Mercy Corps.

Помимо финансирования, участники программы получают доступ к обучению, практическим онлайн-встречам и занятиям, посвященным тому, как правильно планировать, развивать и усиливать собственный бизнес.

Полученные в рамках программы деньги можно потратить исключительно на приобретение оборудования и инструментов для бизнеса. В то же время бизнес-идеи в аграрном направлении в рамках этой инициативы не поддерживаются.

Принять участие могут внутренне перемещенные лица, а также местные жители общин, которые относятся к территориям, где ведутся или велись боевые действия, — согласно перечню, определенному приказом №376.

Программа действует в четырех регионах: Днепропетровской, Киевской (вместе с городом Киевом), Черниговской и Одесской областях. То есть жители Черниговской области также могут претендовать на поддержку.

Как принять участие в программе

Чтобы получить денежную помощь на микробизнес, нужно заполнить форму регистрации по ссылке, опубликованной организаторами. После регистрации участники получают доступ к учебным занятиям и впоследствии могут претендовать на финансирование до 2600 долларов на приобретение оборудования и инструментов для собственного дела.

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