Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 1 по 7 октября показывает преимущественно сухую и умеренно тёплую погоду с кратковременными осадками только во вторник; максимальная температура достигнет +17°, минимальная удержится на отметке +13°.

Погода на Харьковщине действительно меняется быстро, и на прошлой неделе синоптики уже фиксировали заметные колебания температур. Новый прогноз на период с 1 по 7 октября показывает, что харьковчан ждёт преимущественно сухая погода, и лишь один день недели принесёт кратковременные осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +13° до +17°, а ночью воздух будет охлаждаться до +5°...+11°.

В четверг, 1 октября, воздух днём прогреется до +17°, а ночью опустится до +9°. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

В пятницу, 2 октября, температура днём удержится на отметке +14°, ночью — +7°. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 3 октября, днём останется +14°, а ночью термометры покажут +5°. Небо малооблачное, дождя не предвидится.

В воскресенье, 4 октября, столбики термометров днём поднимутся до +15°, ночью опустятся до +7°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 5 октября, днём ожидается +17°, ночью — +10°. Облачно с прояснениями, осадков не будет.

Во вторник, 6 октября, температура днём снизится до +13°, а ночью, напротив, повысится до +11° — это самая тёплая ночь недели. Небо облачное с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 7 октября, воздух днём прогреется до +16°, а ночью охладится до +7°. Облачность переменная, без осадков.

Самыми тёплыми днями недели станут четверг, 1 октября, и понедельник, 5 октября, когда днём ожидается до +17°. Самым прохладным будет вторник, 6 октября, когда максимум составит лишь +13°. Общий перепад дневных температур за неделю — 4°. Осадки прогнозируют один день — во вторник, 6 октября.

Во вторник, 6 октября, когда ожидаются осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулём из-за возможно мокрой дороги. В остальные дни недели погода останется сухой, поэтому харьковчане могут спокойно планировать прогулки и дела на улице.

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