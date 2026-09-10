Рецепт вареников на заварном тесте позволяет получить эластичную основу, которая не рвется при лепке и легко раскатывается. Главный секрет — в кипятке, который мгновенно заваривает клейковину в муке, поэтому масса становится податливой и не липнет к рукам.

Рецепт пиццы с мягким, как пух, тестом доказывает, что удачный замес решает всё — а своим проверенным рецептом вареников с картошкой и луковой зажаркой в TikTok рассказала фудблогер Виктория Козина.

Ингредиенты для заварного теста

Мука — 2,5 стакана;

Кипяток — 1 стакан;

Рафинированное масло — 3 столовые ложки;

Соль — 0,5 чайной ложки.

Главное правило — отмерять муку и кипяток одним и тем же стаканом, чтобы сохранить точную пропорцию. Для начинки понадобится 700 граммов картофеля, 2–3 луковицы, соль и черный перец — по вкусу.

Как приготовить пошагово

Сначала в просеянную муку добавьте соль, влейте кипяток и масло. Массу вымешивайте лопаткой, а когда она немного остынет — руками до однородности.

Затем заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 15–20 минут: за это время оно станет мягким и податливым.

Для начинки отварите картофель и разомните его в пюре. Лук обжарьте до золотистого цвета: половину зажарки вмешайте в картофель с перцем, а остальное оставьте для подачи.

Раскатайте тесто в пласт, вырежьте кружочки, выложите начинку и защипните края. Варите вареники в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты после того, как они всплывут.

Почему этот рецепт вареников стоит сохранить

Заварное тесто универсально: из одного замеса можно слепить и вареники, и пельмени, и даже чебуреки. Оно не разваривается и держит сок внутри.

При раскатывании стол почти не придется присыпать мукой, а полуфабрикаты из такого теста не трескаются в морозилке. Чтобы картофельная начинка вышла еще нежнее, хозяйки советуют добавить в горячее пюре кусочек сливочного масла или ложку сметаны.

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