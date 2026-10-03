Изменить тариф "Киевстар" можно несколькими способами. Один из них – обратиться в магазин оператора. Также клиентам доступны дистанционные варианты.
Как изменить тариф "Киевстар" по телефону? Для этого нужно набрать 477 или комбинацию 477*1 . Еще один вариант – воспользоваться номером 466 .
Переход также доступен в приложении Мой Киевстар . В нем нужно открыть раздел «Все тарифы» , выбрать подходящий вариант и выполнить дальнейшие подсказки.
Есть возможность сделать это и через официальный сайт оператора. Для этого необходимо авторизироваться и перейти в раздел «Тарифы» .
Отдельно абонентам доступен досрочный заказ пакета. Такая потребность возникает, если еще до завершения расчетного периода истекли гигабайты, минуты, SMS или другие предусмотренные услуги.
Перезаказать пакет можно по комбинации 477*202 . Также это делается через Мой Киевстар, контакт-центр или фирменный магазин.
Проверить остаток услуг и срок действия месячного пакета можно по запросу *100*01*2# . Информация доступна и после авторизации на сайте, в разделе «Тарифы» или в приложении. Еще один способ – номер 466*66 .
В то же время, часть старых предложений уже закрыта для подключения. Среди них - "ВАШ Выбор", Smart, "Киевстар 4G", "Безлим", "Киевстар 4G Extra+ 2018" и "LOVE UA Магнит Контракт 2023".
Ранее Politeka сообщала, что Киевстар закрывает выгодное предложение для абонентов с 29 сентября .
Как сообщала Politeka, номер «Киевстар» перестал работать - что делать абоненту .