Как изменить тариф "Киевстар" - этот вопрос может возникнуть после повышения стоимости услуг или если действующий пакет больше не отвечает потребностям абонента.

Изменить тариф "Киевстар" можно несколькими способами. Один из них – обратиться в магазин оператора. Также клиентам доступны дистанционные варианты.

Как изменить тариф "Киевстар" по телефону? Для этого нужно набрать 477 или комбинацию 477*1 . Еще один вариант – воспользоваться номером 466 .

Переход также доступен в приложении Мой Киевстар . В нем нужно открыть раздел «Все тарифы» , выбрать подходящий вариант и выполнить дальнейшие подсказки.

Есть возможность сделать это и через официальный сайт оператора. Для этого необходимо авторизироваться и перейти в раздел «Тарифы» .

Отдельно абонентам доступен досрочный заказ пакета. Такая потребность возникает, если еще до завершения расчетного периода истекли гигабайты, минуты, SMS или другие предусмотренные услуги.





Перезаказать пакет можно по комбинации 477*202 . Также это делается через Мой Киевстар, контакт-центр или фирменный магазин.

Проверить остаток услуг и срок действия месячного пакета можно по запросу *100*01*2# . Информация доступна и после авторизации на сайте, в разделе «Тарифы» или в приложении. Еще один способ – номер 466*66 .

В то же время, часть старых предложений уже закрыта для подключения. Среди них - "ВАШ Выбор", Smart, "Киевстар 4G", "Безлим", "Киевстар 4G Extra+ 2018" и "LOVE UA Магнит Контракт 2023".





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