Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 4 по 10 октября обещает приятное потепление до +21° в середине недели и без осадков, хотя ночью температура будет опускаться до +9°.

синоптики ранее уже фиксировали потепление в регионе в начале октября, и новая неделя подтверждает эту тенденцию: Днепропетровщину накроет настоящее бабье лето с максимумом до +21° и без каких-либо осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели с 4 по 10 октября будут держаться в пределах от +16° до +21°, а осадков в регионе не прогнозируют.

В воскресенье, 4 октября, воздух днем прогреется лишь до +16°, ночью же температура опустится до +9°. Облачность переменная, без осадков.

В понедельник, 5 октября, столбики термометров днем поднимутся до +18°, а ночью опустятся до +10°. Небо останется малооблачным, осадков не ожидается.

Во вторник, 6 октября, дневная температура удержится на отметке +18°, ночная поднимется до +11°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 7 октября, ожидается самый теплый день недели — воздух прогреется до +21°, тогда как ночью температура опустится до +10°. Небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

В четверг, 8 октября, днем так же удержится максимум +21°, а ночью поднимется до +11°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 9 октября, дневная температура немного снизится до +20°, ночная останется на уровне +11°. Небо малооблачное, осадков не предвидится.

В субботу, 10 октября, завершающий день недели принесет днем +20°, а ночью +12° — самую теплую ночь за всю неделю. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 7 октября, с максимумом +21°, а самым прохладным — воскресенье, 4 октября, когда днем будет лишь +16°. Перепад дневных температур за неделю составит 5°, осадков синоптики не прогнозируют ни одного дня.

Поскольку дождей не предвидится, а температура днем держится в комфортных пределах, неделя хорошо подойдет для прогулок и дел на свежем воздухе. Однако утром и ночью, когда температура опускается до +9…+12°, стоит одеваться теплее — особенно людям пожилого возраста и детям, чтобы избежать переохлаждения в прохладные часы суток.

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