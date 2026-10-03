Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области начисляются автоматически после достижения 70 лет. Главное управление Пенсионного фонда в регионе напомнило, какие суммы надбавки предусмотрены для разных возрастных групп в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области начисляются автоматически после достижения 70 лет. Никаких заявлений подавать не нужно — Главное управление Пенсионного фонда Украины в регионе ежемесячно начисляет надбавку вместе с пенсией.

Размер доплаты зависит от возраста. Пенсионерам от 70 до 74 лет ежемесячно добавляют 300 гривен, от 75 до 79 лет — 456 гривен, а от 80 лет — 570 гривен. Право на надбавку имеют те, чья пенсионная выплата с 1 января 2026 года не превышает 10 340,35 гривни.

Кто и когда получает надбавку

Надбавку назначают со дня достижения соответствующего возраста — 70, 75 или 80 лет. Тем, кто родился 1 числа, пересчитают уже за полный месяц; если же день рождения приходится, например, на 20 число, то за первый месяц начислят доплату лишь за 10 дней.

Отдельный нюанс касается 75-летних. Если человеку еще в 70 лет назначили 300 гривен, то после 75-летия ему добавят не 456 гривен, а лишь разницу — 156 гривен. Так общая надбавка вырастет до уровня 456 гривен, но не на полную сумму.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Нет. Доплата к пенсии по возрасту начисляется автоматически, без личного обращения. Перерасчет проводят на основании данных, которые уже есть в электронном пенсионном деле пенсионера.

Подробнее об условиях выплаты можно узнать на официальной странице Главного управления ПФУ в Кировоградской области или по телефону контакт-центра 0800 503 753.

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