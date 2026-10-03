Подорожание продуктов в Николаевской области продолжается: по данным мониторинга Минфина, за месяц сахар-песок в супермаркетах прибавил более 5 гривен на килограмме, а подсолнечное масло обновило ценовые отметки.

Подорожание продуктов в Николаевской области продолжается даже вопреки сентябрьским скидкам: по обновленному мониторингу цен Минфина от 30 сентября, средняя стоимость килограмма сахара-песка в крупных торговых сетях достигла 36,13 грн.

Еще по итогам августа среднемесячная цена сахара составляла 30,22 грн за килограмм. То есть всего за один месяц базовый продукт прибавил 5,91 грн — это более 19% подорожания. В разрезе сетей цены на конец сентября выглядят так: в Metro — 34,90 грн, в Novus — 34,99 грн, а дороже всего — в Megamarket, где килограмм отдают уже за 38,50 грн.

Заметно переписали ценник и на подсолнечное масло. Бутылка «Олейны» рафинированной объемом 850 мл в августе в среднем стоила 100,68 грн, а на 30 сентября — 104,66 грн. В Auchan ее продают за 101,50 грн, в Novus — за 99,99 грн, а в Megamarket ценник достиг 112,50 грн.

Похожая бутылка масла «Щедрый Дар» (850 мл) за месяц, наоборот, подешевела: средняя цена упала со 100,07 грн до 96,30 грн. В Novus ее можно найти за 96,99 грн, в Auchan — за 92,90 грн, в Metro — за 99,00 грн. То есть подорожание пока коснулось не всех позиций, однако на самых ходовых товарах рост очевиден.

Как выгодно покупать продукты

Мониторинг цен Минфин обновляет ежедневно, фиксируя стоимость по крупным сетям, которые работают в разных регионах Украины, в том числе и в городах Николаевской области. Разница цены на один и тот же товар в разных магазинах достигает 3–4 грн на килограмме, поэтому перед закупкой базового набора выгодно сравнить ценники как минимум в двух-трех супермаркетах. Самый очевидный сигнал сейчас — именно сахар, который дорожает быстрее всего среди товаров продовольственной корзины.

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