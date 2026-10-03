Начало отопительного сезона 2026 в Черниговской области уже близко — тепловое хозяйство Чернигова готово на 95%, а теплосети прошли гидравлические испытания на 99%. Когда именно включат тепло, зависит от погоды.

Начало отопительного сезона в Черниговской области приближается — тепловое хозяйство Чернигова уже готово к запуску тепла почти полностью: котельные готовы на 95%, а гидравлические испытания охватили 99% теплосетей в зоне ответственности АО «Облтеплокоммунэнерго».

О готовности объектов к зиме сообщило само АО «Облтеплокоммунэнерго». За последнюю неделю специалисты предприятия выполнили ремонт и ревизию арматуры на четырёх котлах, отремонтировали три сетевых насоса и получили акт готовности ещё на одну котельную.

Продолжается замена трубопровода подпитки от здания химводоподготовки к одной из котельных. Кроме того, завершили перекладку изношенных трубопроводов на улице Теробороны — там заменили 32 метра сетей отопления и горячего водоснабжения диаметром 127 и 108 мм. Плановые работы ведутся ещё на шести объектах.

Горячим водоснабжением сейчас обеспечены 459 жилых домов Чернигова. В девяти многоэтажках подачу воды временно приостановили из-за устранения повреждений. За минувшую неделю специалисты обработали и взяли в работу 99 обращений горожан, поступивших через городской кол-центр.

Когда включат отопление

Когда именно официально стартует отопительный сезон 2026, зависит от погоды. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трёх суток со среднесуточной температурой +8 °C или ниже. Такой же температурный порог действует и при завершении сезона — когда трое суток подряд теплее +8 °C.

Единой даты для всех городов страны нет: окончательное решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления. Если в начале осени несколько дней будет холодно, а затем снова потеплеет, батареи сразу не включат — ни по стране, ни в отдельной области.

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