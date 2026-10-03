Начало отопительного сезона 2026 в Николаевской области приближается: город почти на 80% готов к подаче тепла, но акты готовности имеют лишь 46 из 1230 домов, обслуживаемых «Николаевоблтеплоэнерго».

Отопительный сезон в Николаевской области стартует по погоде — единой даты, когда тепло одновременно включат во всех городах Украины, не существует. Окончательное решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления отдельно в каждом регионе.

Начало отопительного сезона 2026 в Николаевской области, как и по всей Украине, зависит от погоды. Согласно постановлению Кабинета Министров №830 отопление включают не позднее, чем через трое суток со среднесуточной температурой +8 °C или ниже. Та же граница действует и при завершении сезона.

Насколько Николаев готов к подаче тепла

О состоянии подготовки к зиме сообщает Суспільне Миколаїв. В городе продолжается подготовка к отопительному сезону, и в целом Николаев готов к подаче тепла почти на 80%. В то же время акты готовности имеют лишь 46 из 1230 домов, которые обслуживает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Как рассказал главный инженер ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Кирилл Куприй, предприятие готово к сезону на 75%. На случай перебоев со светом котельные будут обеспечены резервным питанием. «В этом году мы взяли акцент на прокладку больших диаметров — это 530 труба, 426. Запланировано более 4 километров тепловых сетей, на данный момент выполнено 2,5 километра, которые уже сварены, опрессованы и закопаны», — отметил он.

На сетевые работы предусмотрено около 100 миллионов гривен. На данный момент израсходовано 32 миллиона, остальные средства будут перечислены в течение сентября. Уже готовы 340 километров теплосетей предприятия, а на последних 200 километрах снимают заглушки и проводят проверку.

Жилой фонд — самое слабое место подготовки

Хуже всего, по оценке Куприя, готовится жилой фонд: из 1230 домов акты готовности имеют лишь 46, то есть около 4 процентов. «Если в одном доме прорвёт отопление, придётся останавливать много жилых домов, и котельная может не работать», — пояснил главный инженер.

Начальник управления устойчивого развития города Владимир Николайчук добавил, что подготовку ведут в соответствии с Планом устойчивости, утверждённым СНБО. Многоквартирные дома — и управляющие компании, и ОСМД — готовы примерно на 65%. «Идём по графику, но гарантировать не можем из-за возможных вражеских обстрелов», — подчеркнул он.

Положительный пример — два дома ОСМД, которыми руководит Светлана Душка: там по программе «Энергодом» установили индивидуальные тепловые пункты, поэтому готовность достигает 90%. Николаевская ТЭЦ детали состояния объектов критической инфраструктуры не разглашает из соображений безопасности.

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