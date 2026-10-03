Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области, достигших 70, 75 или 80 лет, начисляются автоматически. В Пенсионном фонде Украины напомнили, сколько именно добавляют к пенсии в 2026 году и при каком условии надбавку могут не назначить.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области назначают по нескольким основаниям, и одно из них — достижение определенного возраста. В Пенсионном фонде Украины напомнили: тем, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет, надбавку к пенсии начисляют автоматически, без каких-либо заявлений.

Размер возрастной доплаты зависит от того, сколько именно лет исполнилось человеку. С 1 января 2026 года действуют такие суммы: пенсионерам от 70 до 74 лет включительно ежемесячно добавляют 300 гривен, от 75 до 79 лет — 456 гривен, а тем, кому исполнилось 80 и больше, — 570 гривен.

Однако надбавку получают не все. Главное условие — размер пенсионной выплаты не должен превышать 10 340,35 гривни. Это предельное значение на 2026 год, которое установил Пенсионный фонд Украины: если пенсия больше этой суммы, возрастную доплату не назначают. Подробные разъяснения опубликованы на официальном портале ПФУ.

Отдельно в Пенсионном фонде объяснили, почему при достижении 75 лет часть пенсионеров видит в выплате не 456 гривен, а лишь 156. Если человеку еще в 70 лет уже установили доплату 300 гривен, то после 75-летия ему доначисляют только разницу до нового размера — то есть 156 гривен. В целом возрастная надбавка в обоих случаях доходит до соответствующего уровня.

Как начисляют возрастную доплату

Доплату за возраст оформлять не нужно — она подгружается к выплате автоматически, со дня достижения соответствующего возраста. Если день рождения приходится на первое число, человек сразу получает полный размер надбавки за этот месяц. Если же, например, на 20-е число, то доплату начисляют только за дни после наступления возраста — пропорционально.

Что делать, если надбавку не начислили

Если человеку уже исполнилось 70, 75 или 80 лет, а доплата к пенсии так и не появилась, проще всего сверить данные через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ в Днепропетровской области. Там подскажут, соответствует ли пенсия условию о размере выплаты до 10 340,35 гривни.

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