Подорожание продуктов в Хмельницкой области стало ощутимым для кошельков жителей в сентябре: по данным мониторинга Минфина, сильнее всего за месяц подорожали куриные яйца и твердый сыр, тогда как часть мясных позиций почти не изменилась в цене.

Подорожание продуктов в Хмельницкой области продолжается и в сентябре — цены на базовый набор постепенно ползут вверх, хотя динамика по отдельным товарам различается в разы. В погоне за низкими ценами покупателям придётся внимательнее присматриваться к полкам, ведь некоторые позиции подорожали существеннее других.

Цены на продукты в основных торговых сетях фиксирует портал Минфина, который ежедневно обновляет мониторинг. По состоянию на 30 сентября 2026 года в таблицах уже видно, насколько изменились ценники против среднемесячного показателя августа.

Наиболее резкий скачок показали куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 стоит теперь в среднем 81,65 гривни, тогда как в августе средняя цена составляла 57,12 гривни. То есть за месяц товар прибавил около 24,5 гривни — это более 40% роста. Упаковка из 18 яиц «Ясенсвит» стоит 134 гривни против августовских 106,95 гривни.

Ещё одна быстро дорожающая позиция — твёрдый сыр. Килограмм «Комо традиционный» 50% жирности в сетях стоит в среднем 616,32 гривни, тогда как в августе за него просили 526,77 гривни. Разница — почти 90 гривен на килограмме, или около 17% за месяц.

Мясные позиции и молоко растут медленнее

Свинина дорожает умереннее. Средняя цена ошейка достигла 332,33 гривни за килограмм против августовских 314,38 гривни, лопатка подорожала с 222,67 до 229,24 гривни, а рёбра — с 230,28 до 259,97 гривни. В то же время курятина осталась в прежних пределах: филе держится на уровне 231 гривни за килограмм, а тушка — около 117,5 гривни.

Варёная колбаса «Алан докторская» подорожала до 529,48 гривни за килограмм против августовских 482,63 гривни. Молоко «Яготинское» 2,6% жирности стоит в среднем 64,99 гривни за 900 мл вместо 59,51 гривни в августе.

Что стоит знать покупателям

Скачок цен на яйца и твёрдый сыр аналитики связывают с общим ростом себестоимости производства молочной продукции и сезонными факторами на рынке яиц. Разница между ценами в разных сетях остаётся значительной, поэтому сравнение ценников перед покупкой становится всё более выгодным: например, твёрдый сыр «Звени Гора» в одной сети можно найти за 471 гривню, а в другой — за 581 гривню за килограмм.

Как сообщала Politeka, подорожание продуктов в Хмельницкой области фиксировали ещё в конце сентября — тогда в цене больше всего прибавили именно молочные продукты.