Денежная помощь в Винницкой области от УВКБ ООН доступна уязвимым внутренне перемещённым лицам, эвакуированным и тем, кто вернулся домой. Рассказываем, какие суммы выплачивают в 2026 году и как зарегистрироваться.

Денежная помощь в Винницкой области для переселенцев продолжает действовать в 2026 году — УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев) обновило правила выплат и суммы для разных категорий получателей.

В апреле 2026 года УВКБ ООН перешло от многоцелевой денежной помощи (MPCA) к подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП). Помощь предоставляют уязвимым ВПЛ, тем, кто вернулся домой, и другим уязвимым категориям. Центры регистрации партнёров УВКБ ООН работают, в частности, и в Винницкой области.

Для эвакуированных действует ДПП 2: 12 300 грн на человека единоразово, сроком на 3 месяца. Регистрация — в течение 45 дней после выезда из дома из-за военных рисков. Такую же сумму (12 300 грн) предусматривает ДПП 3 для пострадавших от обстрелов, когда резко выросли расходы семьи или она потеряла доход.

Для наиболее уязвимых ВПЛ, которые находятся в перемещении более 6 месяцев, действует ДПП 4: 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн на ребёнка или человека с инвалидностью. Помощь предоставляют тем, кто имеет право на государственную помощь на проживание, но не может её получить, — по направлению после оценки потребностей.

Те, кто вернулся домой в течение последних 12 месяцев и проживает там не менее 3 месяцев, могут получить 3 600 грн в месяц в течение 3 месяцев — всего 10 800 грн одним платежом.

Какие документы нужны

Для регистрации необходимы: налоговый номер; паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; справка ВПЛ (при наличии); iBAN гривневого счёта; свидетельства о рождении детей; медицинское заключение в случае инвалидности.

Как зарегистрироваться

Лица, отвечающие критериям, проходят собеседование с партнёрами УВКБ ООН в центрах регистрации. Домохозяйства могут подать заявку на онлайн-регистрацию через документ Google — информацию о записи размещено на r2p.org.ua. Для ДПП 4 помощь назначают только по направлению.

Детали о программе и каждом из приоритетов опубликованы на официальном сайте УВКБ ООН (help.unhcr.org).

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