Начало отопительного сезона 2026 в Сумской области зависит от погоды: тепло включат, когда среднесуточная температура трое суток продержится на уровне +8 °C или ниже. В «Сумытеплоэнерго» уже готовят систему к самой сложной зиме.

Когда включат отопление

Начало отопительного сезона в Сумах в 2026 году зависит от погоды: тепло включат, когда среднесуточная температура трое суток продержится на уровне +8 °C или ниже — это ориентир по правительственному постановлению №830. Окончательное решение принимают органы местного самоуправления.

Директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин в интервью «Суспільному Сумы» рассказал о подготовке к началу отопительного сезона 2026 в Сумской области: предприятие уже пятый год готовится к самой сложной зиме. В этом сезоне добавились обстрелы объектов теплоснабжения: еще с лета враг разрушает тепловую генерацию, в частности Сумскую ТЭЦ.

Стопроцентная альтернатива тепла

Каждый источник тепловой энергии обеспечен альтернативным источником электроэнергии, на предприятии работает бригада, обслуживающая генераторы. С ноября компания закупает оборудование, сейчас идет монтаж и децентрализация источников тепла по городу. По словам Васюнина, к старту сезона будет стопроцентная альтернатива поставки тепла, независимая от ТЭЦ.

В прошлом году отопительный сезон в Сумах стартовал 21 октября, через четыре дня остановился после атаки РФ на основной объект генерации, а еще через три дня тепло вернулось. «Сумытеплоэнерго» одним из первых в городе применило антидроновую защиту оборудования на основном объекте генерации; специалисты выезжали в Николаев и Херсон.

Долги и замороженные тарифы

Потребители задолжали предприятию около 100 млн грн. Тарифы заморожены с 2020 года: за одну гигакалорию потребители платят 1559 грн. Государство задолжало «Сумытеплоэнерго» более 1,6 млрд грн компенсации разницы в тарифах, а с «Нафтогазом» достигнута реструктуризация долга.

Согласно статье 52 закона о госбюджете местные органы могут направить 4% НДФЛ на поддержку теплоснабжения. Сумская городская военная администрация частично компенсирует разницу в тарифах.

Будут ли дома переводить на индивидуальное отопление

Васюнин считает, что переводить потребителей на индивидуальное отопление не стоит: отключить можно только дом полностью, а внутридомовые газовые сети на это не рассчитаны. Он заверил, что с начала отопительного сезона система будет готова к вызовам военной агрессии и возможного разрушения источников тепла.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона 2026 в Сумах: коммунальщики рассказали, когда включат тепло.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Сумской области: цены на сахар, растительное масло и муку резко взлетели.