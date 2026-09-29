Доплаты для пенсионеров в Сумской области начисляют автоматически тем, кто достиг 70 лет. Размер зависит от возраста — до 570 гривен ежемесячно.

Доплаты для пенсионеров в Сумской области начисляют автоматически после достижения 70 лет — отдельно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно. Соответствующий порядок действует по всей стране, в том числе и для жителей Сумщины.

Какие суммы надбавки предусмотрены

Размер ежемесячной доплаты к пенсии зависит от того, сколько лет исполнилось пенсионеру. С 1 января 2026 года суммы такие: от 70 до 74 лет — 300 гривен, от 75 до 79 лет — 456 гривен, а от 80 лет — 570 гривен.

Надбавку получают только те пенсионеры, у которых размер пенсионной выплаты не больше 10 340,35 гривни. Если пенсия выше этого порога, доплата за возраст не начисляется.

Как происходит начисление

Ключевая особенность в том, что пенсионеру не нужно подавать никаких документов. Надбавка «подтягивается» автоматически с наступлением соответствующего возраста — как поясняет ПФУ, со дня рождения человека.

Однако есть нюанс с датой. Если пенсионер родился, например, 20 числа, то доплату за этот месяц ему начислят не за полный период, а пропорционально своему дню рождения. То есть за 10 дней, оставшихся до конца месяца, полагающаяся сумма рассчитывается соответственно.

Отдельно в фонде пояснили переход из одной возрастной категории в другую. Если человеку исполнилось 75 лет и ранее он получал 300 гривен надбавки, то после дня рождения ему начисляют надбавку уже в размере, установленном для этого возраста. Так, вместо 300 гривен от 75 лет пенсионер получит 156 гривен дополнительно — итоговая надбавка достигнет 456 гривен.

Кто имеет право на доплату

Право на возрастную надбавку имеют все пенсионеры, достигшие 70, 75 или 80 лет, независимо от вида назначенной пенсии. Главное условие — размер выплаты не должен превышать установленный порог 10 340,35 гривни.

Для жителей Сумской области никаких отдельных заявлений или обращений в сервисные центры ПФУ не предусмотрено: все происходит по данным, уже имеющимся в электронном деле пенсионера. Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда, автоматический перерасчет делают, как только человек достиг нужного возраста.

Что делать, если доплату не начислили

Если после дня рождения надбавка к пенсии не поступила, стоит обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это можно через веб-портал электронных услуг ПФУ, лично в сервисном центре или позвонив на контакт-центр по номеру 0800503753.

При обращении достаточно указать свои данные и дату рождения — специалисты проверят, правильно ли проведено начисление, и при необходимости скорректируют выплату с положенной даты.