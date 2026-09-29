Денежная помощь в Винницкой области доступна уязвимым переселенцам и семьям, пострадавшим от войны. УВКБ ООН с апреля 2026 года выплачивает средства по новой программе, поэтому рассказываем, кто имеет право и какие суммы предусмотрены.

Денежная помощь в Винницкой области для внутренне перемещённых лиц предоставляется через программу УВКБ ООН, и с апреля 2026 года правила её получения существенно изменились. Организация перешла от единой многоцелевой выплаты к подходу «Денежная помощь по приоритетам», который охватывает несколько отдельных категорий получателей с разными суммами.

Винницкая область входит в перечень регионов, где работают центры регистрации программы, — вместе с Днепропетровской, Киевской, Львовской, Харьковской и другими областями. Это означает, что уязвимые переселенцы, которые сейчас находятся на Винничине, могут подать заявку на денежную помощь от УВКБ ООН непосредственно по месту проживания.

Наибольшие суммы предусмотрены для эвакуированных и пострадавших от обстрелов. Им выплачивают 12 300 гривен на человека — единоразово, из расчёта покрытия потребностей на три месяца. На такую поддержку могут рассчитывать люди, покинувшие дом из-за опасности, обстрелов или официального приказа об эвакуации, — при условии регистрации в течение 45 дней после выезда.

Для тех, кто покинул опасную зону и проживает сейчас в Винницкой области более шести месяцев, действует отдельная программа «ГДП 4». Она предусматривает ежемесячные выплаты: 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребёнка или человека с инвалидностью. Получить её могут только домохозяйства, имеющие право на государственную помощь на проживание ВПО, но по определённым причинам её не получающие.

Отдельно предусмотрена поддержка для лиц, вернувшихся к постоянному месту жительства за последние 12 месяцев и проживающих там непрерывно не менее трёх месяцев. Таким семьям выплачивают 3 600 гривен в месяц в течение трёх месяцев, что в сумме составляет 10 800 гривен одним платежом.

Какие документы нужны

Для регистрации на денежную помощь от УВКБ ООН в Винницкой области необходимо подготовить: налоговый номер, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку ВПО (при наличии), реквизиты IBAN гривневого банковского счёта главного заявителя, свидетельства о рождении детей, а также медицинское заключение в случае инвалидности.

Как подать заявку

УВКБ ООН не проводит прямой регистрации — отбор осуществляется через партнёров организации в центрах регистрации. Переселенцы проходят собеседование, во время которого подтверждают соответствие критериям уязвимости. Домохозяйства, соответствующие условиям, также могут подать онлайн-заявку на запись в очереди через сайт r2p.org.ua, выбрав ближайший пункт регистрации R2P.

Право на помощь определяется сочетанием факторов уязвимости и местоположения, а приоритет отдаётся домохозяйствам с самыми высокими потребностями. Подробные условия каждой из программ опубликованы на официальном портале УВКБ ООН для Украины.

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